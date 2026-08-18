Con la corrupción “el patrimonio público queda erosionado y burlada la moralidad”

“Que prevalezca la prevención por encima de la sanción: ahí me mantengo porque estoy convencido de eso”: ​​​Eljach Pacheco. Foto: Cortesía

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El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, resaltó la importancia de hablar de prevención, “la que evita el daño fiscal, que ocurran daños que después resultan irreparables (…) con lo que el patrimonio público queda erosionado, y lo que es más grave, burlada la moralidad”.

Durante la conmemoración del ‘Día Nacional de Lucha contra la Corrupción’, evento que se desarrolló en la Universidad Externado, en Bogotá, el jefe del Ministerio Público sostuvo que “no es fácil evitar el daño, pero la corrupción no es solo de la administración pública (…) se da con contratistas privados, de manera que ahí también hay que apuntar a la prevención y evitar que el sector sea permeado por personas que no atienden su mandato ético y moral”.

Eljach Pacheco anunció la creación de un grupo élite, “con expertos del mejor nivel de Colombia para que miremos la manera de proponerle al Congreso de la República una forma menos demorada, para adelantar en menos tiempo un proceso disciplinario cuando haya lugar a ello”.

Hizo énfasis en que “tener que sancionar es confesar que se fracasó en el intento de evitar la falta disciplinaria, penal o de cualquier índole”, y remató indicando que “la mejor manera de evitar la corrupción es educando al ser humano desde la escuela con valores: es al ser humano que hay que apuntar desde pequeño. Que prevalezca la prevención, por encima de la sanción: ahí me mantengo porque estoy convencido de eso”, puntualizó el Procurador General.

Para este propósito, el de formar contra la corrupción desde las aulas, el Procurador Eljach hablará con la Ministra de Educación, Viviane Morales.