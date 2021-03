Conectar con los mejores restaurantes para deleitar el paladar

La inversión para el 2021 será de 25 millones de dólares, para seguir avanzando en la consolidación del sector de domicilios que cada vez adquiere más fuerza.

Sin duda alguna entre los placeres de la vida está comer y más aún cuando ese acto se puede realizar a un clic desde la comodidad de cualquier lugar del mundo. Algo que antes parecía imposible o que era una realidad lejana, pero que, en los últimos años, con la tecnología y sus bondades, está al alcance de todos.

Esto gracias a empresas innovadoras e inquietas que han entendido las necesidades de las personas y han creado esas soluciones que hoy toman fuerza en el mercado. Un ejemplo de ello es iFood, una empresa que conecta a las personas con los mejores restaurantes para que tengan una experiencia culinaria de calidad y con una oferta variada.

iFood, llegó a Colombia en 2015 “con la estrategia de expandirnos inicialmente en ciudades capitales de nivel intermedio, fueron los casos de Bucaramanga, Santa Marta y Barranquilla, en las cuales adquirimos emprendimientos relacionados a la industria de domicilios que empezaban apenas a tomar fuerza en mercados locales fuera de centros de poder como Bogotá, Cali o Medellín”, destacó Tiago Luz, Country Manager iFood Colombia.

Con la estrategia lograron ser la app pionera en domicilios de comida en ciudades como Valledupar, Montería, Armenia, Manizales, Soledad y una docena de municipios más, que por primera vez experimentaron un servicio de delivery soportado por una robusta infraestructura logística e inversiones en inteligencia artificial que recoge las mejores prácticas de la industria a nivel regional y se plasma en territorio colombiano.

Esta experiencia ha sido recibida de manera grata en los consumidores, quienes cada vez demandan más alianzas, agilidad y experiencia en sus domicilios. Para satisfacer estas necesidades y llegar a más personas, iFood en 2021 invertirá en el ecosistema colombiano 25 millones de dólares, una cifra importante para seguir avanzando en la consolidación de este sector cada vez más visible en la economía nacional. “Tenemos el objetivo de ser la opción número uno de los colombianos al pedir comida a domicilio”, dijo Tiago Luz.

Un objetivo ambicioso que en Colombia encuentra retos que se pueden superar a través de la tecnología, pero otros que requieren del desarrollo de una conciencia hacia la cultura digital en muchos territorios del país, lo que dificulta la penetración en algunas plazas. Por ejemplo, sucede que algunos restaurantes consideran no adoptar el uso de plataformas por desconfianza o desconocimiento sobre cómo pueden impactar su estrategia comercial.

También hay territorios cuyo contexto social y económico generan ambientes de incertidumbre e inseguridad para los actores del ecosistema. En palabras de Tiago Luz, “no vamos a poner en riesgo a nadie, salvaguardar a cada uno de los actores es una prioridad corporativa. Sin embargo, estamos abiertos a conversar y trabajar con las autoridades para encontrar maneras de contribuir positivamente en la vida de miles de colombianos, especialmente en tiempos de reactivación económica. Nosotros queremos revolucionar el universo de la alimentación, eso significa en términos prácticos un compromiso absoluto con el desarrollo del ecosistema y del país”.

Compromiso que asumen con una base de 43.000 domiciliarios en 29 ciudades con logística propia, pero en total son 47 en todo el país, que están vinculadas a iFood y que han encontrado una forma digna de generar ingresos en un contexto económico tan complejo como en el que presenta la pandemia. Los domiciliarios tienen trazabilidad completa de lo que ganan y están bancarizados, pues es un requisito indispensable para hacer domicilios en alianza con la empresa.

Eso sí, cabe destacar que, como es un modelo de negocio nuevo y no tradicional, todas las empresas de la economía colaborativa tienen esquemas de relación diferentes a las industrias tradicionales. En este sentido, las personas que hacen domicilios son trabajadores independientes, pues no cumplen un horario estipulado, ni existe una subordinación laboral, entre otras disposiciones que no configuran tal relación.

iFood tienen sus ojos puestos en tres pilares para ser la app experta en comida: “primero, van a garantizar la mejor oferta de restaurantes para todos los usuarios; segundo, una logística excepcional, la comida tiene que llegar a todos los rincones en el menor tiempo posible y como se lo espera el cliente y tercero, la atención será uno de los activos más valiosos de la compañía para seguir creciendo, pues en 2020 crecimos en un 70 % y hemos sido, por cinco meses consecutivos, la aplicación más descargada del sector”, concluye Tiago Luz.