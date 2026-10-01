La OEA visitó AudacIA en agenda de competitividad internacional de Barranquilla

La delegación de la OEA durante su visita al centro AudacIA de Unisimón, en Barranquilla. Foto: Cortesía Unisimón

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Una delegación internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó este martes al Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial y Robótica de la Universidad Simón Bolívar, AudacIA, durante la agenda del programa Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE) 2026 en Barranquilla.

“Para nuestra universidad tiene un gran valor participar en el Intercambio para la Competitividad de las Américas 2026 y recibir a esta delegación”, expresó el rector José Consuegra Bolívar. “El reconocimiento de la OEA a AudacIA nos permite integrarnos a una red de centros de excelencia, oportunidades para mantener el intercambio de conocimiento y trabajar conjuntamente en el uso responsable de la tecnología al servicio de la sociedad”.

AudacIA integra la red de Centros de Excelencia en Tecnologías Transformadoras de Prospecta Américas, iniciativa de la OEA orientada a fortalecer las capacidades de los países de la región frente a tecnologías emergentes, facilitar la cooperación y analizar tendencias con incidencia en el desarrollo económico y social. “AudacIA es un referente regional que puede acompañar los esfuerzos en desarrollo económico, competitividad e innovación”, afirmó César Parga, jefe de Competitividad, Innovación, Ciencia y Tecnología de la OEA.

La delegación de la OEA durante su visita al centro AudacIA de Unisimón, en Barranquilla. Foto: Cortesía Unisimón

Durante el recorrido, los visitantes conocieron el trabajo del centro de investigación. Sus proyectos abarcan IA y robótica aplicadas en sectores como salud, transporte, energía, sostenibilidad y productividad empresarial. También ha desarrollado procesos de formación de talento y proyectos con instituciones públicas, empresas y organizaciones internacionales.

José Rafael Consuegra Machado, representante legal de Unisimón, destacó las oportunidades de cooperación derivadas del encuentro. “Agradecemos la visita y la oportunidad de mostrar lo que desde una ciudad colombiana junto al Caribe se viene desarrollando alrededor de la ciencia y la tecnología”, señaló. “Estos encuentros permiten identificar posibilidades de alianzas entre la academia, Barranquilla, Colombia y las Américas”.

La delegación de la OEA durante su visita al centro AudacIA de Unisimón, en Barranquilla.

Foto: Cortesía Unisimón

La agenda del ACE 2026 incluye cinco días de visitas a empresas, universidades, zonas industriales y espacios culturales y urbanos de Barranquilla. La jornada en AudacIA incorporó al recorrido las capacidades científicas y tecnológicas desarrolladas en la ciudad y abrió espacios de intercambio.

“Estamos muy orgullosos de conocer el centro y de colaborar con AudacIA como centro de excelencia de la OEA, manifestó Bárbara Kotschwar, directora de Desarrollo Económico de la OEA. “Trajimos representantes de casi todos los países miembros, además de países observadores, para que conocieran directamente el trabajo que se desarrolla aquí”, destacó.