Hotel Belisario, en Provenza Foto: Cortesía

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En el corazón de Provenza, Hotel Belisario ofrece una propuesta en la que el descanso, el diseño, la gastronomía, la música y el entretenimiento se encuentran en un mismo lugar. El hotel hace parte de Grupo Somos Belisario, un concepto que conecta alojamiento, gastronomía, entretenimiento y experiencias, y que parte de una idea sencilla: viajar no se trata solo de encontrar dónde dormir, sino de encontrar dónde vivir la ciudad.

“Queremos que quien llegue a Belisario no solo descanse bien, sino que viva Provenza desde adentro. Por eso reunimos en un mismo lugar el hotel, la gastronomía y la noche de la ciudad”, afirmó Sebastián Vélez Posada, gerente de Hotel Belisario.

Un diseño inspirado en el Medellín de siempre

Belisario se inspira en el Medellín de siempre y en la energía de Provenza. Por fuera, su fachada de arcos llenos de plantas se convierte en una postal del barrio. Por dentro, las maderas, los tonos terracota, las lámparas de tela, los detalles art déco en las barandas y el piso en espina de pez crean un ambiente cálido, pensado para descansar bien y vivir la ciudad.

35 habitaciones para cada tipo de viajero

Foto: Cortesía

El hotel cuenta con 35 habitaciones y recepción las 24 horas. Los huéspedes pueden elegir entre tres tipos de habitación:

Habitación King: cama King y ventana hacia los arcos de la fachada.

cama King y ventana hacia los arcos de la fachada. Habitación Twin: dos camas, ideal para amigos o colegas que viajan juntos.

dos camas, ideal para amigos o colegas que viajan juntos. Habitación con jacuzzi: jacuzzi dentro de la habitación y balcón con vista a la ciudad.

La estadía incluye desayuno, wifi de alta velocidad en habitaciones y áreas comunes, una estación permanente de bebidas frías y calientes, aire acondicionado y televisión con canales nacionales e internacionales.

Toda la noche de Provenza, sin salir del hotel

En el mismo edificio, los huéspedes encuentran EMILIOS, el restaurante del hotel, en el primer piso; un bar privado para una copa tranquila o una reunión en grupo, y una discoteca para cerrar la noche sin moverse del lugar.

Foto: Cortesía

Una ubicación para vivir Medellín

Provenza fue elegida por Time Out como una de las 33 calles más cool del mundo, y desde Belisario los huéspedes tienen a pocos pasos decenas de restaurantes, bares, cafés y tiendas. Los restaurantes y bares de Provenza están a menos de cinco minutos caminando; el Parque El Poblado, a unos ocho minutos a pie; los centros comerciales El Tesoro y Santafé, a entre 16 y 19 minutos caminando, y el Aeropuerto José María Córdova, a unos 32 minutos en carro.