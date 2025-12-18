E-motion, líder en campañas móviles en Latinoamérica

E-motion acerca experiencias a la gente. Foto: Cortesía

E-motion se consolida como la empresa líder en el diseño, fabricación y operación de campañas itinerantes en unidades móviles especiales en la región.

La empresa especializada en campañas de marketing experiencial a través de Unidades Móviles Especiales continúa consolidando su presencia en América Latina tras alcanzar un cubrimiento de 3.000 ubicaciones en países como Colombia, México, El Salvador y Panamá, impactando de manera directa a más de 600.000 personas en este año.

Este crecimiento ha sido posible gracias a la operación de mas de 50 Unidades Móviles Especiales, totalmente equipadas, las cuales recorren diferentes territorios, acercando experiencias y servicios a comunidades urbanas y rurales. La compañía proyecta ampliar su operación en futuras campañas, con el propósito de seguir generando impactos positivos y aportando al desarrollo y bienestar de las comunidades.

Durante el 2025, e-motion ha desarrollado campañas para diversos sectores estratégicos, entre ellos salud, gobierno, gastronomía, tecnología, educación y empleo, entre otros, adaptando cada iniciativa a las necesidades específicas de los públicos en los contextos locales y nacionales. Este enfoque ha permitido fortalecer la conexión entre marcas, instituciones y comunidades, priorizando la cercanía, la pertinencia y el impacto social.

Como parte de esta expansión regional, e-motion ejecutó recientemente un proyecto especial en Panamá, el cual representó un hito relevante por su alcance y enfoque innovador. Los detalles y resultados de esta iniciativa serán compartidos próximamente a través de sus canales digitales oficiales.

E-motion reafirma su propósito de seguir desarrollando campañas con sentido, que trasciendan la comunicación tradicional y contribuyan al bienestar, la información y la participación activa de las personas en los distintos territorios de América Latina.