Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Especiales

E-motion, líder en campañas móviles en Latinoamérica

La empresa especializada en marketing experiencial alcanza 3.000 ubicaciones en cuatro países, impactando a más de 600.000 personas con más de 50 Unidades Móviles totalmente equipadas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Especiales
18 de diciembre de 2025 - 02:37 p. m.
E-motion acerca experiencias a la gente.
E-motion acerca experiencias a la gente.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

E-motion se consolida como la empresa líder en el diseño, fabricación y operación de campañas itinerantes en unidades móviles especiales en la región.

La empresa especializada en campañas de marketing experiencial a través de Unidades Móviles Especiales continúa consolidando su presencia en América Latina tras alcanzar un cubrimiento de 3.000 ubicaciones en países como Colombia, México, El Salvador y Panamá, impactando de manera directa a más de 600.000 personas en este año.

Este crecimiento ha sido posible gracias a la operación de mas de 50 Unidades Móviles Especiales, totalmente equipadas, las cuales recorren diferentes territorios, acercando experiencias y servicios a comunidades urbanas y rurales. La compañía proyecta ampliar su operación en futuras campañas, con el propósito de seguir generando impactos positivos y aportando al desarrollo y bienestar de las comunidades.

Durante el 2025, e-motion ha desarrollado campañas para diversos sectores estratégicos, entre ellos salud, gobierno, gastronomía, tecnología, educación y empleo, entre otros, adaptando cada iniciativa a las necesidades específicas de los públicos en los contextos locales y nacionales. Este enfoque ha permitido fortalecer la conexión entre marcas, instituciones y comunidades, priorizando la cercanía, la pertinencia y el impacto social.

Como parte de esta expansión regional, e-motion ejecutó recientemente un proyecto especial en Panamá, el cual representó un hito relevante por su alcance y enfoque innovador. Los detalles y resultados de esta iniciativa serán compartidos próximamente a través de sus canales digitales oficiales.

E-motion reafirma su propósito de seguir desarrollando campañas con sentido, que trasciendan la comunicación tradicional y contribuyan al bienestar, la información y la participación activa de las personas en los distintos territorios de América Latina.

Por Redacción Especiales

Temas recomendados:

E-motion

campañas móviles

campañas itinerantes

campañas de marketing experiencial

AbiertoEE

Le cuenta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.