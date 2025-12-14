Educación, “deep tech” y “streaming”: los frentes donde Colombia avanza con IA

En 2024, se superaron las 2.000 “startups” activas en el país. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia está combinando talento, creatividad y tecnología para convertirse en un actor clave en la adopción y el desarrollo de inteligencia artificial en la región y así llegar a ser ese país que todos soñamos. Tanto en la infraestructura en la nube como en el emprendimiento deep tech y la industria del entretenimiento, el mensaje fue claro: la IA ya está transformando sectores completos en Colombia y abriendo nuevas oportunidades económicas y tecnológicas.

Lea también: Los agentes IA y otras novedades del re:Invent 2025

“El país tiene una ventaja natural: creatividad, resiliencia y una cultura que impulsa la innovación incluso en medio de limitaciones. Esa combinación, sumada a herramientas de IA cada vez más accesibles, está permitiendo que profesionales que no vienen del mundo técnico puedan crear soluciones avanzadas, acelerar procesos e incluso formar nuevos roles laborales”, explicó Daniel Saldarriaga, country manager de AWS Colombia.

Palabras que se acoplan a lo que fue el re:Invent 2025, el principal evento de tecnología de nube de Amazon Web Services, en donde más de 60.000 asistentes en el frío seco de Las Vegas, Nevada, presenciaron las miles de novedades de una compañía que está impulsando el talento colombiano.

Según cifras del Colombia Tech Report 2024, el año pasado nuestro país alcanzó 2.126 startups activas, lo que representó un crecimiento del 24 % respecto a 2023. Sin tener aún cifras de este año, el impulso de crear un país diferente se ha visto en la educación en habilidades digitales, un aspecto incluso más importante, para algunos expertos.

Mientras Latinoamérica enfrenta un déficit de 2,5 millones de profesionales tecnológicos, Colombia tiene más de 162.000 vacantes. Y es ahí donde el país ha apostado fuerte en formación masiva: alianzas entre AWS con universidades, programas públicos como los 50.000 cupos anunciados junto a la Alcaldía de Bogotá y adopción temprana de licencias de IA generativa han hecho del país un punto de referencia en la región.

El “deep tech” colombiano

Otra cara del protagonismo colombiano en re:Invent 2025 estuvo a cargo de Syntheria AI, la startup cofundada por la colombiana Mariana Barona y una de las seleccionadas en el programa Gaia de AWS, una convocatoria que tuvo más de 400 postulaciones en el mundo y seleccionó a cuatro startups de América Latina, una de las cuales fue de nuestro país.

La propuesta de esta startup es romper la tendencia dominante del ecosistema: en lugar de construir soluciones sobre modelos ya existentes, desarrollan modelos generativos propios desde cero; una tarea arriesgada, costosa y de largo aliento que solo unas pocas compañías del mundo están enfrentando.

Para entrenar modelos complejos basados en datos de mercados financieros globales —no en información de consumidores— necesitan una capacidad computacional enorme. Cada mes gastan decenas de miles de dólares en entrenamiento, por lo que el apoyo de AWS en créditos, infraestructura y seguridad se ha vuelto determinante.

“Colombia está creciendo en sectores donde la IA empieza a ser indispensable y donde existe un mercado financiero cada vez más curioso y abierto a experimentar. Esto representa una oportunidad futura para startups de deep tech como Syntheria”, afirma Barona.

IA impulsa la transformación del entretenimiento local

Desde otro extremo de la industria, Ditu, plataforma de entretenimiento digital creada por Caracol TV mostró cómo la IA está impactando la experiencia cotidiana de millones de usuarios en Colombia. En el caso de Ditu, la inteligencia artificial se ha convertido en un eje estratégico para modernizar la experiencia audiovisual en el país.

Marcos Tiago Freire, su director de nuevos negocios y líder de producto, explicó que la plataforma está incorporando algoritmos de recomendación más sofisticados, capaces de aprender de los hábitos de consumo y de las preferencias de cada usuario para ofrecer contenido más relevante y una navegación más intuitiva.

Este tipo de desarrollos solo es posible gracias a la infraestructura en la nube que procesa grandes volúmenes de datos en tiempo real. Además, la empresa está enfocada en resolver problemas propios de la región, como las conexiones inestables o la alta latencia en zonas con redes menos robustas.

Por eso, uno de sus objetivos inmediatos es reducir el desfase entre la transmisión abierta y el streaming, en especial para eventos masivos como el Mundial de 2026, donde cualquier retraso afecta la experiencia colectiva. Al mismo tiempo, están trabajando en funcionalidades que solo son posibles con IA y sistemas de login avanzados, como “seguir viendo”, recomendaciones contextualizadas y perfiles personalizados. Todo esto revela que plataformas como Ditu no solo consumen inteligencia artificial, sino que la están posicionando en el centro de la experiencia digital del usuario en Colombia.

Estas tres voces coinciden en algo: Colombia está en un punto de inflexión. El acceso democratizado a la nube, la formación masiva, el surgimiento de startups deep tech y el uso práctico de IA en industrias como finanzas, pagos y entretenimiento están dando forma a un ecosistema que no solo consume tecnología, sino que comienza a desarrollarla y exportarla. Y esto es solo una muestra de que Colombia se convierte en ese país que soñamos en varias industrias, gracias a la tecnología.