Ignorancia Global, escrito por el rector Jaime Leal Afanador, invita a reflexionar sobre la relación entre el conocimiento y el desconocimiento, así como sus implicaciones en la sociedad. Foto: Cortesía

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La trayectoria académica y el liderazgo del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Jaime Leal Afanador, recibieron un nuevo reconocimiento internacional este viernes 20 de noviembre, durante su investidura como Académico de Número de la Academia Hispanoamericana de Doctores, una de las distinciones de mayor relevancia de esta organización académica.

La sesión solemne reconoció sus aportes a la educación superior, su liderazgo en la transformación de los modelos de educación abierta, a distancia y virtual, así como su contribución a la innovación educativa, la generación de conocimiento y la internacionalización académica.

La incorporación del rector a esta comunidad internacional respondió a criterios de excelencia y trayectoria, entre los que se destacaron su formación doctoral en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia, sus más de cuatro décadas de experiencia universitaria y sus contribuciones al desarrollo de nuevas oportunidades de acceso a la educación superior.

Durante la ceremonia, el presidente de la Academia Hispanoamericana de Doctores, doctor Óscar Yecid Aparicio Gómez, destacó el significado de esta incorporación y la afinidad entre la trayectoria del rector y los principios que orientan a esta comunidad académica, integrada por 99 académicos con presencia en más de 20 países y vínculos con 29 instituciones de Hispanoamérica, Europa y África.

En su intervención, resaltó el aporte de Leal Afanador a la democratización del conocimiento y la importancia de la educación a distancia como instrumento para superar las barreras de acceso a la formación superior. “Quien dedica su vida a la educación a distancia, doctor Leal, dedica su vida a una causa que esta Academia comparte: que ninguna distancia, ni geográfica, económica o social, sea un obstáculo para el conocimiento. Su obra nos recuerda que innovar es, ante todo, ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior. Su incorporación no modifica la identidad de nuestra Academia, la enriquece”, expresó Aparicio Gómez.

Por su parte, al recibir la investidura, el rector Jaime Leal Afanador manifestó su gratitud por este reconocimiento y destacó que se trata de una distinción que trasciende su trayectoria individual, al representar el trabajo de los líderes, docentes, investigadores y colaboradores que han contribuido a consolidar el proyecto educativo de la UNAD. “Esta es una comunidad de líderes, de líderes transformadores, que buscan propiciar mejor humanidad para la educación y las sociedades, en especial la colombiana. No en vano, hemos denominado a la UNAD como una causa social educativa”.

Asimismo, reafirmó que el propósito de la educación superior debe ir más allá de la transmisión de conocimientos y orientarse a la formación integral de personas capaces de aportar a la sociedad. “Los conocimientos convertidos en valores deben ser el gran reto de la dirección universitaria y de la dirección educativa en general”, señaló.

El conocimiento y sus interrogantes, protagonistas del encuentro

Como parte de la agenda académica de la ceremonia, se realizó el lanzamiento de Ignorancia Global, libro escrito por el rector Jaime Leal Afanador, que invita a reflexionar acerca de la relación entre el conocimiento y el desconocimiento, así como los desafíos que enfrenta la humanidad en un contexto marcado por la violencia, la desinformación y las profundas transformaciones sociales, científicas, tecnológicas y educativas.

Durante la presentación, el rector explicó que su ensayo plantea una reflexión sobre la ignorancia no solo como ausencia de conocimiento, sino también como un fenómeno que históricamente ha sido utilizado como mecanismo de dominación de las minorías sobre las mayorías. Frente a esta realidad, destacó el papel de la educación como herramienta para fortalecer la comprensión del mundo, desarrollar convicciones y promover la transformación social. En este contexto, resaltó la importancia del modelo educativo de la UNAD, cuya presencia en los territorios y capacidad de acompañar a los colombianos dentro y fuera del país representan una respuesta concreta a las barreras de acceso a la educación.

“Estamos entregando una respuesta a aquel desafío de combatir la ignorancia. Porque una persona que se educa es una persona que empieza primero a comprender el mundo, luego a ganar convicciones sobre causas específicas y luego a ser actor fundamental de transformación. Allí está la base de este libro”, expresó Leal Afanador.

El lanzamiento estuvo acompañado de un panel académico interdisciplinario que propició el diálogo desde diferentes perspectivas profesionales e institucionales. En este espacio participaron el rector de la UNAD, Jaime Leal Afanador, autor de la obra; el capitán de navío Ricardo Enrique Sánchez Piedrahita, oficial de la Armada Nacional de Colombia; María Luisa Escolar Sundein, directora ejecutiva y vicepresidenta de la Unidad de Mercado Corporativo de Claro Colombia; Jenny Elizabeth Lindo Díaz, contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República, y Gustavo Adolfo Yepes López, vicepresidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de PRME.

El encuentro permitió profundizar en la importancia del conocimiento para la toma de decisiones, el liderazgo, la educación, la gestión institucional y la transformación de las sociedades, a partir de las reflexiones propuestas en la publicación.