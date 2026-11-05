Estefanía Forero, la colombiana que construye su propio espacio en la escena neoyorquina

Estefanía Forero

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El próximo 21 de noviembre, la coreógrafa colombiana Estefanía Forero Yacamán presentará Third Gravity: (0, 0, 0), la primera producción de su compañía independiente, Third Gravity Dance Company, en Box of Moonlight, en Nueva York. La propuesta reúne distintas exploraciones coreográficas en una experiencia inmersiva de 360 grados, donde bailarines, público y espacio dejan de estar separados.

Quería crear una experiencia en la que el público no fuera simplemente un espectador, sino que también formara parte del universo escénico. La propuesta reúne distintas exploraciones coreográficas en las que el movimiento, la música, el diseño de moda, y el espacio construyen una experiencia compartida», explica Forero sobre esta nueva producción.

Third Gravity: su propio laboratorio creativo

Fundada y dirigida por Forero, Third Gravity Dance Company es el proyecto central de su carrera artística. Desde este espacio desarrolla nuevas obras, trabaja con intérpretes de distintas trayectorias y explora el diálogo entre danza, música, moda y teatro, dando especial importancia a la individualidad de cada bailarín.

Entre sus creaciones está “Hysm”, una pieza coreografiada por Forero e inspirada en sus propios sueños, que traduce al movimiento las imágenes y situaciones de su subconsciente.

La obra explora cómo lo familiar y lo desconocido se entrelazan hasta desdibujar la frontera entre lo real y lo imaginario. Se ha presentado en Creature Space y Uptown Rising, de Bridge for Dance, y en febrero de 2027 llegará a Fertile Ground, de Green Space.

“Aubade”, otra pieza coreografiada por Forero, está inspirada en la convivencia y cotidianidad de nuestros propios abuelos. La obra retrata a una pareja de adultos mayores que, a través de sus diferencias, redescubre rastros de su juventud y formas de cuidarse mutuamente, acompañados por una sensación persistente de nostalgia. La pieza se ha presentado en Hoboken Dance Festival y próximamente formará parte del SoloDuo Festival de White Wave, en febrero de 2027.

Por su parte, “Nombe”, también coreografiada por Forero, toma como inspiración las calles de la Ciudad Amurallada de Cartagena de Indias y sus artistas callejeros, bailarines y estatuas vivientes. La obra transforma sus personajes y dinámicas en material coreográfico y se presentó recientemente en Café con Rumba, en Nueva York.

La producción de noviembre también incluirá “Agua Ardiente”, una pieza inspirada en el aguardiente colombiano y su presencia cultural, junto con “SPEAK” y “Chint”, dos premieres desarrolladas con los intérpretes de la compañía.

Una intérprete y docente activa en Nueva York y Nueva Jersey

Además de su trabajo como coreógrafa, Forero mantiene una actividad constante como intérprete y docente. La lista de coreógrafos con quienes ha trabajado como bailarina independiente se lee como un quién es quién de la danza contemporánea en Nueva York, e incluye figuras como Maleek Washington, Omar Román de Jesús, Stefanie Batten Bland, Michelle Manzanales y Cameron McKinney.

Actualmente también trabaja como bailarina con Total Interactive Entertainment en eventos exclusivos de alto nivel. Paralelamente, enseña danza en Hoboken Dance Academy y Xing-Hai Academy, donde trabaja con estudiantes de diferentes edades y niveles. Su labor creativa también se extiende a estas instituciones, en las que próximamente presentará nuevas propuestas coreográficas.

De Colombia a la escena neoyorquina

La relación de Forero con la danza comenzó a los cuatro años en el Nuova Ballet Studio, en Chía (Cundinamarca), donde se formó hasta 2022. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos para estudiar en Montclair State University, en Nueva Jersey, donde obtuvo un Bachelor of Fine Arts (BFA) en danza, con un minor en diseño de moda.

Desde entonces, ha desarrollado su carrera profesional en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, construyendo un recorrido que combina la interpretación, la creación coreográfica, la enseñanza y la dirección artística. Con Third Gravity: (0, 0, 0), Forero da un nuevo paso en la consolidación de su compañía y en el desarrollo de un espacio propio para la creación y presentación de danza contemporánea.