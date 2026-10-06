

Obra Medida por Medida de Gabriel Chamé (Argentina). Foto: ACV-

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Festival Internacional de Teatro Manizales: un faro de resistencia que llega a 60 años Redacción Especiales Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

El Festival Internacional de Teatro de Manizales inicia su camino hacia sus 60 años con el desarrollo de una edición 58 que no sólo lo ratifica como un espacio de reconstrucción desde el arte y de resistencia, sino que logró generar una sensación de comunidad en una región que fue una de las más afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Durante nueve días y un total de 42 funciones en sala, 16 en calle y espacios públicos de Manizales, además de la llegada a municipios e instituciones educativas, esta edición Festival permitió apreciar: narrativas contemporáneas, clásicos revisados desde nuevas perspectivas, arriesgadas apuestas en escena y propuestas que abrieron espacio a jóvenes talentos de la dramaturgia y la actuación.

Asimismo, reunió a las voces que están renovando la escena latinoamericana, como el uruguayo Federico Silva, que presentó su obra Plantar bandera, con Circo criollo, carnaval y desde luego teatro contemporáneo que dan vida a una reflexión crítica sobre la identidad nacional, la memoria colectiva y las tensiones entre tradición y modernidad. Además de agrupaciones de gran tradición en Iberoamérica como las españolas L’Om Imprebís y Unahoramenos Producciones, la brasileña Aquela Cia y el clown argentino Gabriel Chamé Buendía.

Manizales, sigue siendo el epicentro para estrenos de los principales colectivos teatrales del país, pues por esta edición del festival pasaron las nuevas obras de Teatro Petra, La Maldita Vanidad, La Congregación Teatro, Juan Bilis y Manuel Orjuela.

Como siempre, la calle también fue el escenario, gracias a presentaciones con compañías de Brasil, España y Colombia en espacios públicos de la ciudad, en el Cable, Parque Ernesto Gutiérrez, la carrera 23, así como plazoletas de Universidades Públicas e incluso la Plaza de Mercado, que reúne la economía popular de la ciudad, recibió este año las propuestas escénicas.

El bicho del teatro se hizo sentir

A pesar de no contar con su escenario principal, el Teatro Los Fundadores, el Festival continuó reuniendo a amantes y nuevos espectadores, que respondieron al llamado, llenaron las salas y los escenarios públicos y además se conmovieron con ese mensaje de comunidad que sólo puede ofrecer el teatro y que se plasmó en obras como “Hoy no estrenamos”, de L’Om Imprebís, “Veias Abertas 60 30 15 seg.” de Aquela CIA, y “Medida por medida” del argentino Gabriel Chamé. Estas tres obras, necesarias e inspiradoras, son el reflejo de ese sentido de colectividad y esa celebración de la vida que representa el Festival de Teatro de Manizales.

Las agrupaciones regionales también fueron protagonistas de esta edición, con obras que llevan a la escena hechos locales, las compañías manizaleñas Teatro Actores en Escena y el grupo Los Chicos del Jardín. Además de dos destacados grupos de Pereira, Teatro El Paso y La Tropa Teatro. La capital de Risaralda fue la ciudad más afectada por el terremoto y, con esta participación de sus grupos, el Festival de Manizales apoya la continuidad y el desarrollo de la escena pereirana.

El Festival Internacional de Teatro de Manizales, se convierte en el primer evento cultural pos terremoto en el Eje Cafetero Foto: ACV-

Asimismo, en esta edición del Festival se desarrolló el VIII Congreso Iberoamericano de Teatro, el evento teórico por excelencia de las artes escénicas, que reunió a decenas de artistas, productoras, dramaturgos, directores y académicos en torno a las “pedagogías teatrales”, con mesas de trabajo, conversaciones, talleres, intercambios y encuentros en torno al teatro actual.

Entre el Festival y el Congreso de teatro se convocaron a cerca de 150 invitados internacionales y 69 nacionales que además de participar en la agenda artística y académica, estuvieron durante nueve días en la ciudad, con lo que el Festival Internacional de Teatro de Manizales, se convierte en el primer evento cultural pos terremoto en el Eje Cafetero que reactiva no solo la agenda cultural de gran magnitud, sino la economía con una amplia participación internacional, con efectos positivos en la cadena de turismo y la reactivación artística de esta región.

Esta edición del Festival Internacional de Teatro de Manizales fue descrita por varios directores y artistas como “un bálsamo”, una oportunidad para que el público pudiera apartarse por un momento de la realidad y viajar a otro universo. En una ciudad y una región que todavía enfrenta las consecuencias del terremoto, se destaca la posibilidad de que el teatro ofreciera un espacio para abrazar las emociones y encontrar un respiro.