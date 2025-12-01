Finalistas de la categoría Educación de calidad y desarrollo de capacidades. Foto: Cortesía

La pasión por ayudar y enseñar

Yendo de lo micro a lo macro, no sobra mencionar que la educación es fundamental para las personas y sus comunidades. Para los municipios, ciudades y países. Por eso Titanes Caracol celebra y premia a quienes ayudan a hacer una diferencia en la vida de nuestros hijos y en quienes son el futuro de nuestro país.

Uno de estos titanes que trabaja por el futuro de nuestro país, en la categoría de Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades, es César Cortés. “A mí me encanta enseñar, me encanta compartir con los muchachos”, explica.

A Cortés lo acompañan y reconocen sus estudiantes y sus familias. Hablan de su corazón. De su interés por ayudar. Dicen que tienen un corazón que lo lleva a ayudarle a las personas.

Con la iniciativa “Vichada Sí Aprende”, César Augusto Cortés Arias busca promover el conocimiento y facilitar el aprendizaje de los jóvenes en el extremo norte colombiano. Se trata de una plataforma gratuita que democratiza el conocimiento en sus diferentes áreas.

Desde geografía, ciencias sociales, hasta videoclases y una biblioteca virtual con más de un millón de libros, “Vichada Sí Aprende” es una plataforma que sirve para derrumbar todas esas barreras que Cortés encontró en sus alumnos al trabajar como docente en Puerto Carreño.

La plataforma fue creada con sus recursos y cuando un estudiante no entiende alguna temática, Cortés personalmente les explica y aclara sus dudas. “Tenemos más o menos 16.000 estudiantes. Seguiré siendo maestro hasta que me muera y si me pensiono o viene el retiro forzoso, yo quiero dejar un legado y dejárselo a los profesores más jóvenes del colegio para que sigan con el cuento”, señala.

Conservar las tradiciones de la comunidad indígena Nükak

Como una forma de favorecer los entornos seguros, mientras se promueve la creación de bibliotecas comunitarias que sirvan como centros de conocimiento, la organización Presente Perfecto trabaja para promover el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Este modelo debe ser aplicado en cada asentamiento, para redignificar al pueblo Nükak y para garantizar su supervivencia física y cultural”, explica Kelly Montenegro, titán de la categoría de Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades y representante de la Fundación Presente Perfecto.

Estos espacios funcionan como centros de educación popular, donde las personas de estas comunidades pueden encontrar un refugio para dejar volar su creatividad mientras aprenden. De igual forma, sirven como espacios donde pueden fortalecer su identidad, e incluso encontrar un comedor comunitario, como lo es la iniciativa de Alimentando-Nos.

Estos centros comunitarios brindan a las comunidades la oportunidad de alimentarse diariamente y a su vez fomentan las habilidades de los menores para que enfrenten los retos de la vida y transformen sus realidades y las de las personas que los rodean.

Esta organización, que hoy transforma la vida de personas de todas las edades, fue creada en 2020. En sus primeros años de trabajo, esta organización trabajó en el sector El Huevo, en Ciudad Bolívar. Actualmente se trasladaron a la vereda Agua Bonita, en San José del Guaviare, para trabajar con la comunidad indígena Nükak, quienes han sido víctimas del conflicto armado.

Con la comunidad desarrollan diferentes actividades que buscan preservar la cultura, mientras benefician a cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, con Hablemos Kawene Nauyi, donde aprenden español, lo que favorece a su comunicación con el resto del país. También resalta Poderosos y Poderosas Nükak, que busca promover el empoderamiento y la identidad de la comunidad, conservando sus tradiciones.

“Creo en la educación como herramienta de transformación social”

Hay titanes que descubren su vocación por beneficiar a sus comunidades cuando algún suceso de su vida los marca. Cuando descubren que pueden hacer algo por el otro al verlo en una condición de ayuda o al identificar una problemática que pueden solucionar.

Otros, por su parte, encuentran desde muy jóvenes que hay algo en su interior que les dice que cuentan con las capacidades y el corazón para tomar acción. Uno de estos titanes es Óscar Amaya. Este titán es uno de esos colombianos que se despiertan día a día pensando en cómo pueden beneficiar a sus comunidades.

Así, Amaya se basó en ese interés que siente desde niño por la educación para crear la Fundación Casa de la Ciencia, un lugar fruto de sus sueños, pues desde niño estuvo interesado en temas científicos, su divulgación y, claro, la enseñanza.

La Fundación Casa de la Ciencia desarrolla una labor social en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Trabaja con más de 400 estudiantes al año, fortaleciendo sus intereses en áreas como el agro, la ecología, proyectos científicos y promoviendo el pensamiento crítico y analítico.

Desde este lugar donde la ciencia se toma cada uno de sus centímetros, Amaya acompaña a cada estudiante para que descubra sus talentos, genere confianza y desarrolle la habilidad de reflexionar sobre los retos de la vida.

“Creo en la educación como herramienta de transformación social. Con la Fundación Casa de la Ciencia de Buga, busco fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en niños y jóvenes para el presente y futuro del país”, explica Amaya.

Los jóvenes que participan en la Fundación Casa de la Ciencia encuentran en ella un espacio donde aprenden mientras se divierten. Resaltan que pueden experimentar mientras aprenden y dicen que Amaya tiene las bondades que contrastan en los titanes, carisma y entrega en cada una de las cosas que hace, iniciativas claves en la categoría de Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades.

Llevar la lectura a todas las comunidades

Acercar la literatura a los rincones más lejanos de la Guajira. Llevar historias, dejar volar la imaginación y promover la creatividad. Óscar Parra y su iniciativa Filwa es uno de esos ejemplos de cómo los titanes pueden generar cambios significativos en la vida de los colombianos.

Óscar recorre la Guajira con una maleta a su lado. Allí se encuentran libros con los que lleva la literatura a las comunidades más alejadas. Algunos de sus beneficiarios señalan que contribuye a desarrollar habilidades de lectura y escritura, e incluso algunos niños dicen que al ser mayores esperan escribir sobre sus comunidades.

Lo cierto es que tanto en la categoría de Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades como en todas las que celebra Titanes Caracol, se buscan a aquellas personas que ayudan a hacer la diferencia en la vida de las personas.

Y es que Óscar Parra transforma la vida de niños, jóvenes y comunidades. Desarrolló diferentes proyectos como el de Maletas viajeras por un mundo lleno de libros e historias y la Casa del Arte. Hoy con Filwa se basa en la literatura y el arte para promover la escritura, la lectura, la oralidad y otras disciplinas artísticas.

“El proyecto ha beneficiado a más de 2.000 niños al año, visitando más de 25 comunidades entre colegios, rancherías y barrios… esta iniciativa se financia con apoyo de diferentes entidades, pero principalmente con la fundación Leer, Pensar, Escribir”, dijo Parra.

Con su iniciativa, este titán de la categoría de Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades crea estrategias que funcionen en estas comunidades, promueve la creación de semilleros que fungen como multiplicadores culturales y de aprendizaje en la región.

Óscar Parra es un titan con sueños y entre ellos se encuentra el de llevar su iniciativa a las ciudades, para que en los grandes centros urbanos puedan enamorarse de la lectura, el arte y el conocimiento.