Flypass paga los peajes de los camiones de Bancos de Alimentos de Colombia

Para Flypass, esta acción representa una forma concreta de contribuir al país desde su experiencia y capacidad. Foto: Cortesía Flypass

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En medio de la emergencia ocasionada por el terremoto, Flypass decidió duplicar su aporte anual a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y poner su tecnología al servicio de la movilización de ayudas humanitarias que recorren las carreteras del país.

Como parte de esta iniciativa, la compañía entregó tags Flypass y recargó las cuentas de los Bancos de Alimentos con saldos a favor, permitiendo que los vehículos que participan en esta operación puedan pagar electrónicamente los peajes y continuar sus recorridos sin que este costo represente una barrera para el transporte de alimentos y ayudas.

Actualmente, el apoyo de Flypass facilita la movilización de 57 camiones, distribuidos en Cali (13), Medellín (26), Pereira (4), Zipaquirá (5), Armenia (3), Ibagué (3) y Manizales (3). A esta operación se suman los vehículos que se movilizan desde Bogotá. Pronto se les instalará el tag a los demás bancos de Colombia.

La iniciativa cobra especial relevancia en un momento en el que la capacidad de respuesta y la rapidez en la entrega de ayudas son fundamentales. Cada camión que logra avanzar por las carreteras del país representa alimentos y recursos que pueden llegar oportunamente a las comunidades que los necesitan.

Un aporte que se duplica ante la emergencia

Flypass realiza anualmente un aporte a ABACO como parte de su compromiso con los Bancos de Alimentos y con las comunidades del país. Ante la emergencia, la compañía decidió duplicar este aporte y ampliar su apoyo para facilitar la operación logística de los vehículos que están participando en la atención.

El objetivo es sencillo: que los camiones puedan avanzar y que las ayudas no se detengan.

“Flypass se vincula a esto porque busca siempre aportar a una movilidad más organizada y, con mayor razón, en estos momentos de emergencia. Estamos comprometidos con ayudar a reconstruir el país y apoyar a todas las ciudades de Colombia. Es un orgullo que estos camiones movilicen ayudas tan importantes y que puedan llegar más oportunamente con Flypass. En momentos como este, queremos que nuestra tecnología contribuya a que la solidaridad pueda llegar a donde más se necesita”, afirmó el CEO de Flypass, Juan Manuel Vicente.

Una operación que moviliza cientos de toneladas de ayuda

El trabajo de los Bancos de Alimentos representa una operación logística de gran magnitud. Hasta el momento, los vehículos vinculados a esta labor reportan:

41.163 kg de ayudas entregadas

157.164 kg en tránsito

404.587 kg en acopio

460.317 kg anunciados

Detrás de cada una de estas cifras hay una cadena de personas, organizaciones y vehículos que trabajan para recolectar, almacenar, transportar y entregar alimentos y ayudas a las poblaciones afectadas.

En este proceso, facilitar la movilidad es fundamental. Por eso, Flypass decidió poner a disposición de ABACO sus herramientas de pago electrónico y los recursos necesarios para cubrir los peajes de los vehículos que participan en esta operación.

Tecnología que facilita la solidaridad

Para Flypass, esta acción representa una forma concreta de contribuir al país desde su experiencia y capacidad: facilitar la movilidad para que las ayudas lleguen más rápido y de manera más eficiente.

La compañía reafirma así su compromiso con una movilidad organizada y con el desarrollo de iniciativas que generen un impacto positivo en las comunidades, especialmente en momentos de emergencia.

Hoy, 57 camiones cuentan con el apoyo de Flypass para continuar movilizando alimentos y ayudas por las carreteras de Colombia, mientras los Bancos de Alimentos mantienen activa una operación que busca responder a las necesidades de miles de personas. Porque cuando una emergencia golpea al país, ayudar también significa abrir caminos para que la solidaridad llegue a tiempo.