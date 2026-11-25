La puesta en funcionamiento del puente constituye el primer hito de infraestructura de esta segunda etapa del proyecto. Foto: Cortesía

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El gobernador Andrés Julián en compañía de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, encabezó el acto oficial de puesta en funcionamiento del puente Sajonia 2, obra que hace parte de la segunda etapa del Túnel de Oriente y que mejora la conexión vial entre los valles de San Nicolás y de Aburrá.

Durante el evento, el mandatario se refirió a los avances del proyecto y manifestó su expectativa por que el segundo túnel entre en funcionamiento antes de finalizar su gobierno.

“Esta es, sin duda, la concesión más importante del departamento, toda vez que la forma en que se ha desarrollado ha sido sin contratiempos fiscales y sin demoras. Aquí en este puente se hizo una inversión superior a los 55 mil millones de pesos, que comienza a ponernos a soñar con una entrega muy rápida de lo que será la habilitación del segundo túnel”, destacó.

La puesta en funcionamiento del puente, que alcanzó el 100 % de ejecución, constituye el primer hito de infraestructura de esta segunda etapa del proyecto.

“Desde la Concesión Túnel Aburrá Oriente y nuestro accionista mayoritario, Odinsa Vías, seguimos trabajando para crecer al ritmo de Antioquia, anticiparnos al cronograma contractual y gestionar los recursos para avanzar en los 15 frentes de obra activos del Túnel de Oriente 2. Este logro, resultado del trabajo articulado con la Gobernación de Antioquia, nos motiva a continuar construyendo una conexión con mayor capacidad para una región que sigue creciendo”, afirmó Carlos Andrés Preciado, gerente de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, destacó la importancia del trabajo entre los municipios para avanzar en proyectos de movilidad regional.

“Este reto que la Gobernación se ha puesto, va a permitir modernizar la movilidad del Oriente antioqueño. De ahí la importancia de la integración regional, en torno precisamente a la movilidad como un hecho metropolitano”, señaló el mandatario municipal.

El proyecto total contempla una inversión superior a 1,3 billones de pesos y registra un avance general del 30 %, con 15 frentes de trabajo activos a lo largo de sus 15 kilómetros de trazado.