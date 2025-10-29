Key Capital rompe récords con inversiones por más de COP 200.000 millones en 2025

El fondo ofrece asesoría financiera y legal tanto a compañías locales como extranjeras. Foto: Getty Images - Getty Images

Key Capital, banca de inversión privada con presencia en Colombia, presentó los resultados de sus operaciones durante 2025, destacando su consolidación como una alternativa financiera sólida y con alto nivel de respaldo. A través de su modelo “Business-Core”, la firma conecta inversionistas con negocios que requieren recursos bajo esquemas de inversión segura, respaldados por garantías inmobiliarias.

Según la empresa, su enfoque ha permitido estructurar soluciones financieras creativas y viables para empresas de distintos sectores, brindando liquidez en momentos de incertidumbre económica. Este modelo ha facilitado la continuidad de operaciones empresariales y la preservación de empleos, al tiempo que dinamiza la economía nacional.

El fondo ofrece asesoría financiera y legal tanto a compañías locales como extranjeras, acompañando la toma de decisiones de inversión y financiación con montos que van desde 1.000 millones hasta 35.000 millones de pesos.

Durante 2025, Key Capital ha financiado más de 200 mil millones de pesos en diferentes sectores productivos, atendiendo a medianas y grandes empresas que han requerido capital para pago de pasivos bancarios, expansión operativa, reactivación de obras, capital de trabajo y proyectos de “factoring” para pymes. “Durante el año hemos logrado financiar a constructores y empresas, que aumentará la cifra y la disminución de las tasas de interés. El año pasado, debido a la situación económica, el número de proyectos disminuyó significativamente, pero ya nuevamente están incrementando. Los colombianos le siguen apostando a invertir”, señaló Juan Carlos Aguilar, CEO de Key Capital.

Financiamiento en construcción y acero impulsa la recuperación industrial

Uno de los sectores con mayor participación dentro del portafolio de Key Capital ha sido la construcción, con una inversión superior a $75 mil millones. Estos recursos han sido dirigidos a pequeñas, medianas y grandes constructoras que enfrentaron dificultades derivadas de la caída en las ventas, el cierre del crédito tradicional y el aumento de las tasas de interés y de las materias primas.

Actualmente, el fondo brinda apoyo a 20 empresas constructoras con proyectos que oscilan entre 50 y 600 unidades habitacionales en distintas regiones del país. El objetivo ha sido sostener la actividad edificadora, considerada uno de los motores de empleo directo e indirecto en Colombia.

Otro de los sectores estratégicos ha sido la industria del acero, que recibió más de 25 mil millones de pesos en financiamiento. Las compañías beneficiadas, con más de 35 años de trayectoria, lograron regularizar sus compromisos financieros y aprovechar las variaciones favorables en el precio del acero, lo que permitió conservar más de 500 empleos directos y 1.000 empleos indirectos.

El acero, como insumo transversal en construcción, infraestructura e industria militar, representa una apuesta estable dentro del portafolio de inversiones. Key Capital ha canalizado capital para que las empresas de este sector mantengan su operación y participen activamente en el desarrollo económico nacional.

Impulso al entretenimiento, textil y otros sectores de la economía

El sector del entretenimiento también ha sido beneficiado por los esquemas de inversión de Key Capital. En 2025, la firma ha movilizado más de $20 mil millones destinados a la renovación de espacios comerciales y salas de cine a nivel nacional. Estas inversiones se enfocan en la modernización del sector retail, uno de los más golpeados tras la pandemia, mediante la adecuación de infraestructuras y la actualización de espacios para el público.

La empresa informó que 20 salas de cine serán renovadas antes de finalizar el año. En la primera fase del proyecto, ya se completó la modernización de cinco complejos, con una inversión aproximada de 2 millones de dólares.

“Estamos convencidos de que, con una oferta renovada y cómoda, los colombianos volverán a llenar las salas de cine. Este tipo de inversiones no solo elevan la experiencia del espectador, sino que también generan valor en activos subutilizados y promueven empleo”, aseguró un vocero de la compañía.

El sector textil figura igualmente entre los casos de éxito. Key Capital ha destinado más de 30 mil millones de pesos a empresas con trayectoria en esta industria, contribuyendo a la modernización de plantas, el cumplimiento de acuerdos de reorganización empresarial y el impulso a las exportaciones hacia Latinoamérica. Estas inversiones han permitido mantener 1.500 empleos directos y favorecer la competitividad del sector frente a los retos del mercado internacional.

El fondo también ha participado en proyectos vinculados a agroindustria, alimentos, logística, servicios veterinarios y empresas familiares, con inversiones que alcanzan los $50 mil millones. En cada caso, el modelo de financiación se ha estructurado sobre activos inmobiliarios como garantía principal, lo que ofrece seguridad tanto a los inversionistas como a las empresas receptoras.