Con capacidad para almacenar 198 millones de metros cúbicos de agua e infraestructura de riego proyectada para 18.536 hectáreas, El Cercado es estratégico para el abastecimiento, la producción agropecuaria y el desarrollo rural de La Guajira. Foto: Cortesía ADR

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura La ADR avanza para llevar agua a más de 45.000 habitantes de La Guajira Redacción Especiales Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Convertir el agua almacenada en El Cercado en abastecimiento para las comunidades y oportunidades para el campo guajiro es el propósito de las nuevas acciones que impulsa la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). La entidad avanza en la estructuración técnica para abrir las válvulas del Proyecto Multipropósito Río Ranchería y conducir el recurso hídrico hacia los acueductos de San Juan del Cesar y Corral de Piedra, un paso decisivo para aprovechar las obras existentes y responder a las necesidades de agua del sur del departamento.

El presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute, recorrió la infraestructura junto con la gerente de ESEPGUA, Andreína García, y el alcalde de Distracción, Arnaldo Jacob Brito Brito, para avanzar en las condiciones que permitan concretar esta conexión. La articulación institucional busca habilitar el paso del agua desde el embalse hacia los sistemas de abastecimiento, con una proyección de beneficio para más de 45.000 habitantes de la región.

La importancia de esta gestión va más allá de la apertura de unas válvulas. Significa dar un paso para que el agua acumulada en El Cercado pueda ser conducida hasta la infraestructura donde recibirá el tratamiento necesario para su distribución a la población. Para las comunidades rurales, este avance representa la posibilidad de contar con mejores condiciones de abastecimiento, un factor esencial para la calidad de vida, la permanencia de las familias en sus territorios y el desarrollo de las actividades económicas.

El potencial del proyecto también se extiende al campo. Con una capacidad de almacenamiento de 198 millones de metros cúbicos de agua y una infraestructura de riego proyectada para 18.536 hectáreas, el sistema Río Ranchería constituye una oportunidad para respaldar la actividad agrícola y pecuaria, mejorar las condiciones de acceso al recurso hídrico y fortalecer la producción de alimentos. Su aprovechamiento integral permitiría reducir las limitaciones que impone la disponibilidad de agua a los productores del departamento.

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Foto: Cortesía ADR

La conexión hacia los acueductos forma parte de una hoja de ruta más amplia que contempla el consumo humano, la adecuación de tierras y la sostenibilidad ambiental. En este proceso, la ADR trabaja para que las inversiones realizadas en infraestructura hídrica puedan traducirse progresivamente en servicios para la población y herramientas para el desarrollo productivo, respetando las condiciones técnicas y ambientales necesarias para su operación.

La visita también permitió ratificar la coordinación entre la Agencia, ESEPGUA y las autoridades municipales para definir los requerimientos pendientes y avanzar en las siguientes etapas de la apertura de válvulas. El desafío es aprovechar la capacidad instalada de El Cercado y establecer las condiciones que permitan que el agua llegue a los sistemas de distribución, sin perder de vista las necesidades de riego y la protección del recurso.

El objetivo es que El Cercado cumpla su propósito: llevar agua a las comunidades y contribuir a que miles de hectáreas del campo guajiro cuenten con mejores condiciones para producir. Con esta apuesta, la Agencia de Desarrollo Rural continúa impulsando soluciones que conecten la infraestructura existente con las necesidades de las familias campesinas y el futuro productivo de La Guajira.