A finales de este primer cuarto del siglo XXI, el modelo educativo mundial se caracteriza por la integración de la tecnología en el aula y por el uso extendido de herramientas digitales que abarcan desde clases virtuales hasta plataformas de aprendizaje en línea.

Ese modelo, denominado Educación 4.0, surgió como una respuesta al impacto de la cuarta revolución industrial y se distingue por la incorporación intensiva de las TIC, la inteligencia artificial y la automatización de procesos de aprendizaje, con un énfasis casi exclusivo en la dimensión tecnológica y en la eficiencia del aprendizaje. El riesgo es que los estudiantes se conviertan en operadores altamente competentes de sistemas digitales, pero con escasa preparación para enfrentar dilemas éticos, gestionar la incertidumbre, colaborar en contextos diversos o construir ciudadanía. En otras palabras, el énfasis en la capacitación técnica ha sido insuficiente para atender las complejidades sociales, ambientales y culturales del nuevo milenio.

Más allá de los beneficios o limitaciones que dicha implementación ha traído consigo, existe un consenso creciente: el gran desafío de la educación digital no radica en incrementar la eficiencia técnica, sino en sostener un enfoque humanista que permita repensar el tipo de persona que debe formarse para el futuro.

La Educación 5.0 se fundamenta en ese planteamiento esencial. Se trata de situar la interacción humana por encima de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al entender que las herramientas digitales deben enriquecer la experiencia educativa, pero nunca reemplazar al docente ni la conexión interpersonal que se genera en el aula. Este modelo incorpora la innovación tecnológica desde un horizonte humanista: a la transmisión de conocimientos técnicos se suma el desarrollo de competencias socioemocionales como la empatía, la resiliencia y la creatividad. De esta forma, además de preparar profesionales competentes en un entorno digital, se busca formar personas capaces de enfrentar con sensibilidad y criterio los retos sociales y éticos de su tiempo.

Diversos organismos internacionales, como la UNESCO y el Foro Económico Mundial, coinciden en que la educación del futuro debe responder a las exigencias de la transformación digital sin perder de vista los valores que fortalecen la cohesión social. En varios países, ya se desarrollan iniciativas que integran la inteligencia artificial y la realidad aumentada con programas de educación emocional, lo que demuestra que es posible equilibrar la innovación tecnológica con la centralidad de la persona.

La Educación 5.0 no debe entenderse como un modelo que busca oponer lo humano a lo tecnológico, sino lograr su integración armónica. La verdadera transformación educativa no residirá en la sofisticación de los dispositivos, sino en la capacidad de las instituciones para colocar la dignidad y el desarrollo humano como pilares de todo aprendizaje.

*MBA DBA.Consultor Internacional. Máster en Gestión de Empresas de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y estudios doctorales en administración.