La Reforma Agraria se siembra en Navidad: ANT destina COP 6.300 millones a proyectos étnicos

En plena temporada navideña, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) invirtió $6.300 millones en iniciativas comunitarias dirigidas a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en siete departamentos del país, como parte de la apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro por una Reforma Agraria que no se limite a la entrega de tierras, sino que avance hacia la productividad, la sostenibilidad y la autonomía económica de los territorios.

La ANT informó que los recursos fueron destinados a 15 proyectos productivos en resguardos indígenas y consejos comunitarios de Chocó, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Cauca, beneficiando de manera directa a 4.823 personas. Las iniciativas incluyen la entrega de equipos y herramientas como lanchas, motores, paneles solares, así como también insumos agropecuarios y equipamientos comunitarios orientados a fortalecer la seguridad alimentaria, las economías propias y el arraigo territorial.

Bajo la dirección de Juan Felipe Harman, la entidad señaló que estas inversiones responden al compromiso del Gobierno nacional de consolidar una Reforma Agraria integral, en la que la tierra adjudicada se traduzca en proyectos productivos sostenibles, respetuosos de los saberes ancestrales y acordes con las dinámicas sociales, culturales y ambientales de cada comunidad.

“La tierra viva, sembrada y trabajada por sus legítimos dueños, es el corazón de esta Reforma Agraria. Por eso, esta inversión que hacemos en Navidad es un respaldo directo a los pueblos que han protegido y defendido la tierra durante siglos”, afirmó Harman, al subrayar que el acceso a la tierra debe ir acompañado de condiciones reales para producir alimentos y garantizar dignidad en los territorios.

Los proyectos productivos entregados abarcan iniciativas de pancoger, sistemas acuícolas, avícolas y pecuarios, turismo comunitario, acuaponía, fortalecimiento artesanal, sistemas agrícolas tradicionales y producción de café. De acuerdo con la ANT, todas las propuestas fueron formuladas con enfoque étnico, priorizando la autonomía comunitaria y el equilibrio con la naturaleza.

En 2025, la Agencia Nacional de Tierras alcanzó avances históricos en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, gestionando más de 113.723 hectáreas a favor de estas poblaciones.

En materia de formalización de tierras, se titularon más de 1.334.295 hectáreas a comunidades indígenas y afrocolombianas, consolidando su acceso seguro a la tierra.

La ANT cerró 2025 con 43 iniciativas comunitarias, respaldadas por una inversión de 33.000 millones de pesos, que permitirán a los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecer sus proyectos productivos y consolidar sus territorios como espacios de soberanía agroalimentaria.

Antioquia: seguridad alimentaria desde el territorio

En el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, el Resguardo Indígena Río Jarapeto recibió una inversión cercana a los $250 millones para la puesta en marcha de un proyecto acuícola que fortalece su seguridad alimentaria. La iniciativa dotó a la comunidad de insumos y herramientas para la crianza de tilapia y cachama, beneficiando a 98 personas de 50 familias.

La entrega fue liderada por la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la ANT, encabezada por Farlín Perea Rentería, quien destacó que estas iniciativas permiten transformar realidades desde los propios territorios. “Con estas entregas estamos llevando recursos concretos para que miles de familias indígenas y afrodescendientes consoliden procesos productivos propios y sostenibles”, señaló.

Para Gustavo Tumasá, líder del resguardo, el proyecto marca un punto de inflexión. “Desde hace 45 años, cuando se tituló este resguardo, no habíamos recibido apoyo para proyectos productivos. Hoy fortalecemos nuestra seguridad alimentaria y nuestra economía comunitaria”, afirmó.

Tolima: café y autonomía productiva

En Ortega, Tolima, el Resguardo Indígena Campoalegre recibió una inversión superior a los $400 millones para el fortalecimiento de cultivos de café, impactando de manera directa a cerca de 300 personas. El proyecto busca consolidar la autonomía productiva de la comunidad y reforzar su arraigo al territorio.

Dougla Piñero, gobernador del resguardo, destacó que la iniciativa se construyó a partir de los saberes ancestrales de la comunidad y permitirá mejorar la calidad de vida de las familias. Durante la jornada, funcionarios de la ANT acompañaron la entrega y la verificación de insumos, que incluyeron la distribución de 600.000 semillas de café y el compromiso comunitario de aportar mano de obra en el territorio.

Chocó: una historia de producción comunitaria y fortalecimiento territorial

De manera simultánea, en el departamento del Chocó se entregaron cinco iniciativas productivas en Bojayá, Bajo Baudó, Quibdó y Nuquí, con inversiones que superan los $2.300 millones. Los proyectos incluyen unidades de producción porcina, avícola y agrícola, beneficiando a más de 2.400 personas de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Para Bernaí Forastero, integrante del Resguardo Indígena Río Pangui, en Nuquí, estas entregas representan un reconocimiento histórico. “Después de más de 40 años de haber creado nuestro resguardo, hoy recibimos los insumos que permitirán a nuestros jóvenes sostener el campo y pensar en microempresas comunitarias”, señaló.

Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Putumayo

En Buenaventura y Dagua, Valle del Cauca, consejos comunitarios y resguardos indígenas recibieron más de $1.700 millones para proyectos de ecoturismo, transporte fluvial, acuaponía, especies menores y sistemas agrícolas tradicionales, beneficiando a 849 personas. En Cauca, inversiones por más de $780 millones fortalecieron proyectos agrícolas, pecuarios y ganaderos en López de Micay y Cajibío.

En Norte de Santander, el resguardo indígena Kuitua del pueblo U’wa recibió $600 millones para fortalecer las artesanías tradicionales, preservando la identidad cultural y generando ingresos propios para 539 personas. Mientras tanto, en Putumayo, el Consejo Comunitario Afro Juan José Nieto Gil fue respaldado con más de $156 millones para su proyecto pecuario en Mocoa.

Apuesta a futuro

La entrega de estas iniciativas productivas marca una nueva página en la historia para la implementación de la Reforma Agraria, al traducir el acceso a la tierra en proyectos concretos que fortalecen la seguridad alimentaria, dinamizan las economías locales y reconocen el papel histórico de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la protección del territorio.

Para la Agencia Nacional de Tierras, el reto ya no es solo adjudicar predios, sino garantizar que estos se conviertan en espacios de vida, producción y sostenibilidad a largo plazo.

De cara a 2026, la ANT aseguró que continuará priorizando el acompañamiento técnico, el enfoque étnico y la consolidación de iniciativas productivas en los territorios ya intervenidos, con el objetivo de asegurar resultados verificables y duraderos. En un contexto de restricciones presupuestales, la entidad reiteró que la Reforma Agraria seguirá avanzando como una política integral que apuesta por la autonomía comunitaria, la dignidad rural y la permanencia de las comunidades en la tierra.