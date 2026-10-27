La Registraduría abre sus puertas a la ciudadanía en la Segunda Semana de la Democracia

La publicación de los resultados en tiempo real es una de las innovaciones que ha contribuido a fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones nacionales. Foto: Cortesía Registraduría Nacional

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Las elecciones terminan con un resultado, pero la construcción de la democracia no se agota en las urnas. Después de votar, quedan preguntas que también requieren una conversación pública: ¿qué facilitó la participación?, ¿cuáles barreras persisten? y ¿cómo convertir la experiencia electoral en instituciones más cercanas a la ciudadanía?

Esa es la discusión que propone la Segunda Semana de la Democracia, una iniciativa liderada por la Registraduría Nacional del Estado Civil que se desarrolla del 26 al 30 de octubre en las ciudades de Cali, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Socorro y Popayán, con más de 50 eventos presenciales y virtuales.

La programación llega en un momento oportuno, después de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 y ante la proximidad de los comicios de las autoridades territoriales de 2027. Pero, más que cerrar un balance, el encuentro busca abrir un espacio para examinar lo aprendido y discutir qué debe mejorar. Por eso, la participación ciudadana, las garantías electorales y la confianza institucional son los ejes de una agenda que reúne a 16 universidades y 24 organizaciones nacionales e internacionales.

Durante los cinco días de la Segunda Semana de la Democracia se discutirá sobre temas coyunturales como la participación y representación política de grupos étnicos, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTI; la violencia contra las mujeres en política, la participación juvenil, el uso de tecnología en las elecciones; la prevención de delitos y la observación electoral nacional e internacional. También se desarrollarán espacios relacionados con la desinformación electoral y el uso responsable de la inteligencia artificial.

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“En la Segunda Semana de la Democracia convergen universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas para dialogar sobre esos asuntos que se convierten en la materialización de la democracia. Por ejemplo, la participación de la comunidad LGBTI y poblaciones étnicas, y cómo se puede incrementar la cooperación en el marco de un proceso electoral. También es la oportunidad de hacer un análisis crítico para mejorar en las elecciones que se realizarán el próximo año”, explicó Camilo Mancera, coordinador del Centro de Estudios sobre Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) de la Registraduría.

Camilo Mancera, coordinador del Centro de Estudios sobre Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) de la Registraduría. Foto: Cortesía

Lo que dejó el ciclo electoral de 2026

Uno de los resultados que permite iniciar esa conversación es la participación. Según el balance divulgado por la Registraduría, para las elecciones presidenciales de 2026 hubo 41.421.973 personas habilitadas para votar, un aumento de más de dos millones si se compara con los registros de 2022. De este total, 26.344.960 colombianos participaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 (63,6 %), un aumento de 5,4 puntos porcentuales al compararlo con 2022.

A la par, se contaron 1.229 puestos de votación nuevos, llegando a un total de 13.742 y permitiendo la operación de 120.531 mesas instaladas. A nivel internacional, el voto de los colombianos llegó hasta 81 países en donde se instalaron 2.181 mesas, 838 más que en 2022. Además, 1.414.661 colombianos quedaron habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, un aumento de 441.897 (20 %) frente a los comicios anteriores.

“Cuando tenemos un puesto de votación cercano, estamos incentivando la participación. Porque se facilita que la ciudadanía llegue al puesto y la distancia no sea un obstáculo para participar. En los municipios donde la Registraduría puso puestos nuevos, logramos nueve puntos porcentuales en participación”, agregó Mancera.

La entidad también reportó una disminución de votos nulos. En ocho años (2018-2026), los votos nulos en Cámara cayeron del 9,4 % al 3,3 %, y en Senado del 6,5 % al 2,9 %. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 también se redujeron del 1,3 % al 0,8 %.

“Los más de 13.000 puestos de votación, que todos los ciudadanos pudieran votar en su puesto donde se inscribieron, eso no siempre ha sido posible; que no tuvimos problemas ni personas que, después de las cuatro de la tarde, se quedaran sin votar, es una muestra de la sinergia que tuvimos como país. Tampoco hubo afectación a las sedes de la Registraduría, ni a los puestos de votación, ni a la vida o la integridad de nuestros funcionarios. Y, ante todo, hay que resaltar la participación de los colombianos, llegamos casi al 64 % en las elecciones de segunda vuelta presidencial. Eso es impresionante y quiere decir que tenemos un muy buen censo electoral, depurado, y que los colombianos se están informando y participando”, resaltó Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado electoral.

Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado electoral. Foto: Cortesía

También destacó que la publicación de resultados en tiempo real es una de las innovaciones que, a su juicio, han contribuido a fortalecer la confianza ciudadana. Estos resultados son una expresión de la coordinación institucional y reflejan un aprendizaje operativo en el que el ejercicio del voto requiere que coincidan la logística, la información y las condiciones de acceso.

Con este panorama, la Segunda Semana de la Democracia no se limita a celebrar los avances del ciclo electoral de 2026, sino que busca convertirlos en materia prima para la reflexión y la mejora constante. El siguiente paso será convertir ese balance en una agenda de trabajo para identificar qué medidas pueden mantenerse, dónde hace falta ajustar la operación y cuáles obstáculos requieren respuestas distintas en cada territorio.

De cara a 2027, el valor de esta conversación está en que las experiencias de los ciudadanos ayuden a orientar las decisiones, porque después de las urnas la conversación sobre democracia debe continuar, no para prolongar la competencia electoral, sino para entender cómo mejorar las condiciones en las que todos pueden participar. Conozca más detalles y cómo participar en las actividades de la Segunda Semana de la Democracia en la página web: https://semanadelademocracia.registraduria.gov.co/