La transformación educativa en Medellín avanza con matrícula cero y tecnología

La Administración Distrital avanzó en la remodelación de más de 400 instituciones educativas. / Cortesía Alcaldía de Medellín Foto: Guillermo_Ossa

Medellín logró que la estrategia de Matrícula Cero sea política pública, pues la Administración Distrital sabe que esto es el respaldo para los estudiantes de las 16 comunas y cinco corregimientos que se inclinan por la educación como base para construir su proyecto de vida sustentable y de gran valor para la ciudad.

Desde su implementación en el segundo semestre de 2020 y hasta el segundo semestre de 2022 la Alcaldía de Medellín multiplicó por seis el número de estudiantes becados por parte de la Administración, pasando de 10.618 en el gobierno anterior a 60.435 en la alcaldía presente. Esto también se debe a la ampliación del rango de edad para personas mayores de 28 años, sin discriminación para ninguna población y con cobertura en todos los estratos socioeconómicos.

Gracias a la Matrícula Cero y la unificación de los fondos, la gratuidad en la educación cubre a los estudiantes de las tres instituciones adscritas al Distrito: el ITM, el Colegio mayor de Antioquia y el Pascual Bravo; y a las de carácter Departamental, como lo son la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la IU Digital, y su vez la Universidad Nacional de Colombia.

Matrícula Cero es la herramienta perfecta para que más personas puedan acceder sin problema a la educación superior para cumplir sus proyectos de vida, pues incluye 33 carreras tecnológicas y 37 pregrados. Asimismo, esta estrategia promueve las oportunidades, la inclusión y la equidad, pues dentro de los beneficiarios se encuentran personas con discapacidad, pertenecientes a la comunidad LGBTI, afrocolombiana, raizal, palenquera e indígena. Y como reconocimiento a la diversidad de la población colombiana y por efectos de ser política pública, se espera ampliar la cobertura de los cupos anuales en hasta un 30 % a poblaciones vulnerables.

De hecho, la iniciativa se extenderá hasta el año 2032, con una proyección financiera de $2.9 billones, con lo que se espera cubrir la atención de más de 500.000 jóvenes de Medellín y su área metropolitana.

“No es que la Matrícula Cero sea gratuita, sí cuesta, pero es una inversión que hacemos en ustedes porque creemos en ustedes. Cada apoyo que se hace es un aporte para el futuro de la ciudad y de eso se trata la sociedad, de que todos invertimos en el activo más poderoso que tenemos que es la juventud, las niñas y los niños, y esto se convierte en el espíritu que permite transformar realmente la sociedad”, aseguró Carlos Chaparro, director de Sapiencia.

Sumado a esto, y conscientes de que la infraestructura y las herramientas tecnológicas son fundamentales para un buen aprendizaje, la Administración Distrital avanzó en la remodelación de más de 400 instituciones educativas, sumado a la entrega de más de 130.000 Computadores Futuro para niños, niñas, jóvenes y docentes, lo que impulsa la transformación educativa con acceso a tecnología y oportunidades.

“Matrícula Cero se puede resumir en oportunidad para miles de jóvenes de Medellín y sus familias. Soy una persona 100 % agradecida con la Alcaldía de Medellín, por la oportunidad de estudiar y porque además en Colmayor encontré un apoyo para mi emprendimiento”, expresó Juan Pablo Giraldo, estudiante del programa de Gastronomía y Culinaria de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Y como era de esperarse, el acceso a este tipo de oportunidades ha permitido que más personas se integren al sistema educativo y de conocimiento de la capital antioqueña, lo que permitió que en la Institución Universitaria ITM se encuentren 18.199 personas estudiando con Matrícula Cero, de los cuales 8.398 adelantan una carrera profesional y 9.801 una tecnología.

Por parte de la institución señalan que los programas con mayor demanda o que despiertan más interés se encuentran Contaduría Pública, Artes de la Grabación y Producción Musical, Ingeniería Biomédica y las tecnologías en Desarrollo de Software, y en Gestión Administrativa. “El número de estudiantes nuevos aumentó, se pasó de un promedio de 3.300 por semestre a casi 4.660 este semestre”, recalcó el rector Alejandro Villa Gómez.

Por otro lado, 20.292 estudiantes de 96 instituciones se beneficiaron con la estrategia Jornada Complementaria, en programas de música, medio ambiente, idiomas, danza, ciencia, tecnología, deportes y lectura. Mientras que 34.067 alumnos tienen servicio de transporte escolar y en 177 colegios oficiales se implementa la Jornada Única. Además, se ofrece atención diferencial en 228 planteles educativos en los que se brinda formación diferencial a 9.255 estudiantes.

Y como promover la educación y la cultura es una tarea que se puede realizar desde diversos escenarios, este año, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, más de 89.000 usuarios se beneficiaron de contenidos y actividades digitales, y se digitalizaron más de 14.000 materiales patrimoniales.

“Cuando yo ingresé a la universidad lo hice con el Fondo de Presupuesto Participativo (PP). Inicialmente, el fondo no cubre todo el semestre sino que a nosotros nos toca pagar una parte. Cuando ya llega Matrícula Cero, esa parte que me tocaba cubrir me sale gratis y, aparte de eso, tengo un emprendimiento que con el dinero que me estoy ahorrando lo he fortalecido”, dijo Deysi Elena González, beneficiaria de Matrícula Cero.

A la par, la Ciudadela para la Cuarta Revolución Industrial y la Transformación del Aprendizaje ha recibido a 1.603 estudiantes de 19 programas profesionales y tecnológicos en saberes de la industria digital de las instituciones Colegio Mayor de Antioquia, ITM y Pascual Bravo. Y con el programa Arroba Medellín, se ha impactado a 23.959 alumnos mediante programas y cursos con enfoque en la Cuarta Revolución Industrial.

Por medio de la línea estratégica “Transformación educativa y cultural”, la Alcaldía de Medellín fortalece las capacidades, conocimientos y aptitudes de sus habitantes, ya que el aprendizaje que adquieren es una oportunidad que les permite forjar un futuro, crecer y ampliar el panorama e impactar favorablemente a sus familias. Pues sin lugar a duda, la Matrícula Cero y otras estrategias como Computadores Futuro son la puerta de entrada que motiva a los jóvenes a buscar alternativas de vida que vayan encaminadas a las necesidades actuales y retos globales.