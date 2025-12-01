Logo El Espectador
“Las soluciones que nacen en los territorios pueden transformar vidas”

Entrevista con Rodrigo Peñailillo, representante de CAF en Colombia padrino de la categoría de Salud y Bienestar.

Redacción Especiales
01 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
Rodrigo Penailillo, representante CAF en Colombia.
Foto: Cortesía CAF
¿Cuál es el valor de participar como padrino en la categoría de Salud y bienestar en los 10 años de Titanes Caracol?

Apadrinar la categoría Salud y Bienestar en los 10 años de Titanes Caracol nos permite acompañar a quienes impulsan soluciones concretas que mejoran la vida en sus comunidades. Al respaldar estos liderazgos, reconocemos que muchas de las respuestas más efectivas en salud física, salud mental, cuidado y prevención surgen de iniciativas locales que entienden el territorio, dialogan con las comunidades y responden a sus realidades cotidianas, con impactos directos en la productividad, la reducción de enfermedades, y el fortalecimiento del tejido social. Al vincular nuestro compromiso con la salud a estas iniciativas territoriales y a la acción conjunta con el Estado, reforzamos la convicción de que estos actores locales son capaces de inspirar políticas públicas, orientar mejor nuestra acción como banco de desarrollo y lograr que el financiamiento, la asistencia técnica y las alianzas que establecemos se traduzcan en mejoras tangibles para las comunidades.

¿Cuál es el papel de la innovación en el desarrollo de proyectos relacionados con Salud y bienestar?

En CAF trabajamos bajo la convicción de que la innovación en salud y bienestar es estratégica porque permite pasar de modelos reactivos centrados en la enfermedad a enfoques proactivos basados en capacidades, prevención y calidad de vida. El PNUD, por ejemplo, subraya que la salud es a la vez motor y resultado del desarrollo sostenible, y que avanzar en el ODS 3 es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad.

En la misma línea, la agenda de bienestar “más allá del PIB” de la OCDE muestra que la innovación en servicios, tecnologías digitales, modelos de atención y organización del sistema es clave para mejorar resultados sanitarios, reducir brechas de acceso y garantizar la sostenibilidad financiera. Esta agenda destaca, además, el potencial de la salud digital, una mejor gestión de las enfermedades crónicas y nuevas formas de trabajo en el sector para elevar la eficiencia y el bienestar de las personas.

En ese sentido, en CAF entendemos la innovación como un medio para lograr mayor equidad y cobertura, y no únicamente como sinónimo de tecnología. En esta línea, la institución se ha comprometido a movilizar USD 22.000 millones hasta 2035 para ampliar el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad alimentaria, con un foco claro en las poblaciones más vulnerables.

¿Qué mensaje le envía a los Titanes en Colombia?

A las y los Titanes de Colombia quiero expresarles un mensaje de profundo reconocimiento y respeto. Su trabajo demuestra que las soluciones que nacen en los territorios pueden transformar vidas, fortalecer el tejido social y ampliar el bienestar colectivo. Desde CAF seguiremos acompañando iniciativas que surgen desde las comunidades, porque estamos convencidos de que el desarrollo de América Latina y el Caribe se construye por medio del trabajo en redes, con un enfoque multinivel que abarca desde lo regional hasta lo local y potenciando la capacidad de la población por cambiar su propia realidad.

Por Redacción Especiales

