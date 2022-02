Leonor Melo de Velasco recibe el reconocimiento Mujer Empresaria Latinoamericana

Leonor Melo de Velasco, presidenta del Banco Mundo Mujer. Foto: Cortesía

Leonor Melo de Velasco, presidenta del Banco Mundo Mujer, recibió el reconocimiento Mujer Empresaria Latinoamericana en el evento Empower Latin Women, que se llevó a cabo el pasado 24 de enero en el Concejo Municipal de Popayán. Este premio, que fue entregado a 10 mujeres empresarias caucanas, honra el poder transformador, compromiso y empoderamiento de la mujer trabajadora que ha traído desarrollo social y económico a la ciudad, el departamento, la región y el país.

Para Iris Rodríguez, fundadora de Global Network for Women’s Rights y promotora del encuentro, las mujeres están siendo parte de un gran cambio estructural que está viviendo la humanidad, además, reconoce que ellas tienen el valor y pueden lograr mucho más allá de lo que se proponen, partiendo del empoderamiento.

Leonor Melo de Velasco, recibe este galardón por destacarse como una mujer emprendedora que durante más de 36 años ha hecho su trabajo con amor y ha servido con pasión, impulsando y promoviendo el progreso social y económico de las comunidades que más lo necesitan, llevándoles desarrollo y bienestar.

“Comparto este reconocimiento con todas las personas que me han acompañado en los proyectos, en las iniciativas que he podido impulsar, en los sueños que he ayudado a cumplir; con todos esos microempresarios de los estratos 1, 2 y 3 que con el apoyo que les hemos dado han podido salir adelante, y para que juntos sigamos construyendo un mejor futuro”, expresó Leonor Melo de Velasco en sus palabras de agradecimiento.