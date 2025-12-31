Los cinco regalos de Navidad de la educación colombiana en 2025

Foto: Cortesía

El Ministerio de Educación Nacional, bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, entrega cinco grandes regalos que transforman vidas, amplían oportunidades y saldan deudas históricas con millones de niños, niñas, jóvenes y sus familias.

Regalo 1: Más universidades públicas y más cupos para estudiar

La aprobación en el Congreso de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 marca un antes y un después para la educación superior pública.

Con esta decisión histórica, el país corrige décadas de desfinanciación y garantiza recursos justos y estructurales para universidades e instituciones técnicas y tecnológicas estatales.

Gracias a esta reforma, se abren 300 mil nuevos cupos y se allana el camino para cumplir la meta de 500 mil nuevos estudiantes en este Gobierno, respondiendo a una lucha histórica del movimiento estudiantil y fortaleciendo la calidad, la cobertura y la sostenibilidad del sistema.

Regalo 2: Más comida, mejor alimentación y más recursos para el PAE

En 2025, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) llegó a más de 5,6 millones de estudiantes, alcanzando una cobertura del 82 % en todo el país.

La inversión pasó de COP 1,2 billones en 2022 a COP 2,3 billones en 2025, y ya se proyecta el mayor presupuesto de la historia para 2026, cercano a los $3 billones.

Además de más recursos, se fortalecieron los controles, la supervisión y el seguimiento territorial, porque alimentar bien a nuestros estudiantes también es cuidar su futuro.

Regalo 3: Más colegios completos en el campo (SIMES)

Garantizar que los niños y jóvenes rurales puedan estudiar desde preescolar hasta grado 11 ya es una realidad en los territorios SIMES.

Durante 2024 y 2025 se reorganizó la oferta educativa y se abrieron grados de secundaria y media en 271 sedes rurales de 14 territorios.

Para hacerlo posible, se habilitó una planta temporal de 545 docentes, logrando que 5.503 nuevos estudiantes se mantuvieran en el sistema educativo hasta agosto de 2025.

Un regalo que evita la deserción y acerca la educación a donde siempre debió estar: al territorio.

Regalo 4: La educación superior llegó al colegio

Con el programa Educación Superior en tu Colegio, el sueño de estudiar una carrera ya no depende de la distancia ni del conflicto.

Hoy el programa está presente en 625 colegios de 250 municipios, en todos los departamentos del país, gracias al trabajo conjunto con 55 Instituciones de Educación Superior.

Entre 2023 y 2025, 47.500 jóvenes comenzaron su camino hacia la educación superior desde su propio colegio, construyendo proyectos de vida que transforman sus comunidades y regiones.

Regalo 5: Adiós a los “elefantes blancos”

Después de años de abandono, el Gobierno del Cambio logró rescatar 73 colegios que estaban inconclusos o abandonados, invirtiendo más de $575 mil millones.

Hoy, más de 42.000 estudiantes cuentan con espacios educativos seguros, dignos y en funcionamiento.

Este esfuerzo también llegó a la educación superior, con la recuperación de obras universitarias estratégicas en territorios históricamente excluidos como Tumaco e Istmina, demostrando que la infraestructura educativa es clave para cerrar brechas y garantizar el derecho a la educación.