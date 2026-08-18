Más apoyo para la recuperación en Colombia: ASUS aporta USD 96.800 tras el terremoto

La compañía expresa su solidaridad con las familias afectadas, con 15 años de presencia en el país, ASUS reafirma su compromiso con las comunidades colombianas y con la reconstrucción de las zonas afectadas. Foto: Cortesía

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ASUS anunció hoy una donación de USD 96.800 para apoyar los esfuerzos de socorro y recuperación tras el devastador terremoto que recientemente afectó a diferentes comunidades en Colombia.

Los fondos se distribuirán a través de World Vision Taiwán y la Sociedad de Mejoras de Pereira para apoyar la asistencia de emergencia, los programas de recuperación y los recursos destinados a las personas y familias afectadas por el desastre.

ASUS expresa su más sentido pésame a todos los afectados por el terremoto y se solidariza con el pueblo colombiano en estos momentos difíciles.

La empresa, también informó que sus empleados en Colombia y familiares se encuentran a salvo. A la vez, ha mantenido en estrecho contacto con los equipos locales mientras monitorea la evolución de la situación y evalúa las necesidades de la comunidad.

Durante los últimos 15 años, ASUS ha mantenido su presencia en Colombia, trabajando en estrecha colaboración con clientes, socios, minoristas y comunidades locales en todo el país. A medida que continúan los esfuerzos de recuperación, la compañía se compromete a apoyar a quienes se han visto afectados por el desastre y a contribuir a la reconstrucción de las comunidades afectadas.

ASUS cree que las empresas tienen la responsabilidad de apoyar a las comunidades en momentos de necesidad. A través de esta contribución y de la cooperación continua con socios locales, la compañía espera colaborar con los esfuerzos de ayuda humanitaria y ayudar a las familias afectadas a iniciar el proceso de recuperación y reconstrucción.