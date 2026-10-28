Medellín conecta la moda y el turismo para ampliar sus oportunidades de negocio

La moda se integra con la hospitalidad para generar nuevas oportunidades de negocio en Antioquia. Foto: Getty Images - Klaus Vedfelt

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Medellín busca fortalecer su oferta turística a través de una de sus industrias más representativas: la moda. La ciudad, reconocida por su tradición textil y por eventos como Colombiamoda y Colombiatex, tiene la oportunidad de conectar su capacidad creativa con el turismo y la hospitalidad para atraer nuevos visitantes, ampliar mercados y generar negocios para las empresas locales.

De acuerdo con el boletín de agosto de 2026 del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, entre enero y agosto de ese año se registraron 1.393.228 entradas de pasajeros por el control migratorio del Aeropuerto Internacional José María Córdova, un crecimiento del 3,9 % frente al mismo periodo de 2025. El 53,9 % correspondió a visitantes no residentes. Estas cifras reflejan movimientos migratorios en el aeropuerto y no equivalen al total de turistas que llegaron a Medellín.

El balance mensual mostró una variación diferente: según el mismo boletín, en agosto las entradas disminuyeron un 0,3 % frente al mismo mes de 2025.

Los indicadores de gasto y alojamiento también plantean retos. Según el informe semestral del SITE, las transacciones con tarjetas extranjeras procesadas por Credibanco en Medellín sumaron COP 681.700 millones durante el primer semestre de 2026, una reducción del 18,2 % frente al mismo periodo de 2025.

El informe también reportó una ocupación hotelera promedio del 59 %, 6,6 puntos porcentuales menos que un año atrás.

Ante este panorama, la articulación entre empresarios, operadores turísticos y aliados públicos y privados cobra relevancia. Para Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, es necesario estudiar el comportamiento de los mercados, construir propuestas conjuntas y facilitar las reservas para fortalecer la demanda durante todo el año.

La moda como experiencia turística

La industria de la moda ofrece una alternativa para diversificar las experiencias que encuentran los viajeros en Medellín. Su propuesta abarca desde las grandes ferias comerciales hasta las boutiques independientes, los diseñadores emergentes y las iniciativas de producción sostenible.

La guía oficial de viajes Medellín Travel destaca la oferta de moda de la ciudad, que incluye tiendas exclusivas, marcas reconocidas y propuestas de nuevos creadores en sectores como El Poblado y Laureles. A estos recorridos se suman espacios como El Hueco, conocido por su oferta de moda popular, y la Comuna 13, referente de expresiones urbanas que también inspiran el “street style”.

Los eventos especializados cumplen un papel complementario. Colombiamoda reúne diseñadores, marcas, pasarelas y espacios comerciales, mientras que Colombiatex de las Américas se concentra en los negocios de la cadena textil, desde las materias primas y los insumos hasta la maquinaria y la tecnología.

La experiencia también puede extenderse a otros municipios de Antioquia. La guía propone visitar El Retiro para conocer la propuesta de la marca Alado y El Carmen de Viboral para acercarse a su tradición ceramista y artesanal, que permite explorar conexiones entre el diseño, la identidad local y los objetos para el hogar.

Otra alternativa son los recorridos de moda sostenible descritos por Impulse Travel, empresa colombiana especializada en viajes a la medida y certificada como B Corp. Estas experiencias incluyen visitas a boutiques y talleres, encuentros con diseñadores locales y actividades relacionadas con el “slow fashion”, la producción responsable y el consumo local.

Un mercado que conecta dos industrias

La integración entre moda, turismo y hospitalidad también representa una oportunidad económica. Según cifras de Inexmoda incluidas en el material de referencia, el mercado global del turismo y la hospitalidad alcanza los US 3,9 billones.

En el mismo documento, Inexmoda señala que el mercado mundial de vestuario y calzado superó los US 1,8 billones en 2024, mientras que las categorías de hogar y jardín suman otros US 1,2 billones. Estas dimensiones muestran posibilidades para que las empresas del Sistema Moda amplíen sus propuestas hacia nuevos espacios de consumo, incluidos hoteles, alojamientos y experiencias turísticas.

“Hoy el crecimiento de la industria no depende únicamente de cuánto vendemos, sino de hacia dónde somos capaces de expandirnos con nuestra propuesta de valor”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda. Según el directivo, el turismo y la hospitalidad permiten llevar la creatividad de las empresas a nuevos escenarios y conectar con mercados internacionales.

Para Medellín y Antioquia, el desafío consiste en convertir ese potencial en productos comercializables, alianzas empresariales y experiencias que motiven a los visitantes a prolongar sus estadías y recorrer otros destinos de la región.

La conectividad aérea puede contribuir a ese propósito. El boletín de agosto de 2026 del SITE reportó 27 rutas internacionales desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova hacia 18 países. A estas se suma la ruta Medellín-Buenos Aires anunciada por JetSmart para el próximo 12 de noviembre, con cinco frecuencias semanales, una oportunidad para fortalecer el relacionamiento con operadores y compradores argentinos.

El reto no se limita a atraer visitantes. También implica construir una oferta competitiva, distribuir sus beneficios entre las comunidades y responder a las preocupaciones de quienes habitan el territorio. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Medellín Cómo Vamos, citada en el documento del Bureau, el 62 % de los consultados identificó la generación de mayores ingresos como uno de los principales impactos del turismo extranjero, mientras que el 46 % señaló el incremento del costo de la vivienda.

La articulación entre moda, turismo y hospitalidad amplía las oportunidades para Medellín y Antioquia, siempre que se traduzca en negocios concretos, empleo y experiencias que conecten la identidad creativa de la región con las expectativas de los viajeros.

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