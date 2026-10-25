Medellín se consolida como “hub” tecnológico

La industria del software se posiciona como la principal generadora de nuevos empleos en las “startups”. Foto: Cortesía

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El ecosistema de innovación y tecnología de Medellín alcanza un punto de inflexión favorable en 2026. impulsado por el fortalecimiento del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y una apuesta estratégica por empresas de base tecnológica. La ciudad registra indicadores históricos en captación de capital, generación de empleo y desarrollo de talento.

De acuerdo con las cifras de la plataforma StartIA de Ruta N, la capital antioqueña cuenta actualmente con 748 “startups” activas, las cuales generan más de 17.000 empleos directos y registran ventas superiores a los COP 2,47 billones. Asimismo, las empresas emergentes de la ciudad han acumulado un levantamiento de capital histórico por encima de los USD 761 millones, con un indicador relevante de sostenibilidad: el 70,8 % opera con rentabilidad.

En materia de atracción de recursos, el crecimiento ha sido acelerado. En lo corrido de 2026, las “startups” locales han captado USD 216 millones en inversión, superando los USD 157 millones logrados durante todo el año 2025.

¿Qué sectores lideran esta innovación?

El dinamismo económico del ecosistema está concentrado en sectores de alto valor agregado como las tecnologías de la Información y Software, la energía, las Fintech, la biotecnología y las “DeepTech” (tecnologías profundas).

“Medellín desde hace dos años viene implementando la nueva estrategia de Ruta N para consolidar el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos priorizando emprendimientos que generan resultados e ingresos, y por lo tanto crecimiento social y económico en la ciudad”, le cuenta a El Espectador Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N.

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Según el informe Pulso realizado por Ruta N, la industria del software se posiciona como el principal empleador entre las “startups” con vertical conocida, aportando 7.192 puestos de trabajo (el 41 % del empleo directo de este grupo). En la cohorte 2026 del programa Medellín Next, el 40 % de las empresas seleccionadas pertenece al sector de software y TIC, seguidas por un 14 % correspondiente a servicios financieros y seguros.

Además, Medellín se ratifica como un polo de desarrollo técnico en el país al concentrar el 43 % de las “startups” de tecnología energética y el 24 % de las empresas “DeepTech” de Colombia.

Laboratorio a cielo abierto

El cambio en el modelo de financiamiento y aceleración de innovaciones ha sido clave para estos resultados. Mediante el programa Medellín Venture Capital, la ciudad ha formado a más de 400 nuevos inversionistas, fomentando redes de coinversión y la estructuración de nuevos fondos locales con músculo financiero para escalar empresas a nivel global.

A la par del desarrollo financiero, la ciudad ha habilitado espacios para la validación de soluciones tecnológicas en entornos reales. FutuMed, la primera Zona de Tratamiento Especial para la Innovación de Colombia, ha funcionado como un laboratorio a cielo abierto, destinando 23.000 millones de pesos a proyectos de experimentación tecnológica y recibiendo más de 200 iniciativas en sus dos ediciones.

Entre los proyectos destacados de este periodo se encuentran iniciativas de alto impacto como Movilidad para Todos, una estrategia desarrollada en alianza con Toyota Mobility Foundation que seleccionó cinco proyectos enfocados en optimizar los desplazamientos en las comunas Manrique y Aranjuez.

De igual forma, la convocatoria Soluciones a Retos de Ciudad recibió más de 50 propuestas orientadas a mejorar la convivencia en el espacio público y la atención en salud para las mujeres. A esto se suma la implementación de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la gestión gubernamental y el aprovechamiento de las ventajas competitivas en sectores clave como biotecnología, salud, economía circular, transporte y energía.

Paralelamente, la formación del talento local se consolida como la columna vertebral de esta estrategia. En lo corrido de 2026, Ruta N ha capacitado a 10.000 personas en competencias digitales, científicas y tecnológicas. Dentro de estos esfuerzos resalta el programa Generación Tech, el cual ha impactado a más de 6.000 estudiantes provenientes de más de 200 colegios públicos y privados distribuidos a lo largo de las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

Esta iniciativa educativa fue galardonada por la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP) como una de las diez Soluciones Inspiradoras del Mundo en 2026.

El fortalecimiento y la madurez del ecosistema han tenido una fuerte resonancia en el escenario internacional. Según la firma StartupBlink, la ciudad logró ingresar al “top” 130 mundial de ecosistemas de emprendimiento e innovación, al tiempo que la estrategia FutuMed fue distinguida en los Smart City Innovator Awards. Asimismo, la proyección global del talento que opera desde la capital antioqueña quedó en evidencia con la selección de la empresa Quipu para participar en los prestigiosos programas MINDS y Technology Pioneers del Foro Económico Mundial. Todo lo anterior confirma el rol de Medellín en cuanto a innovación y sostenibilidad financiera, validación de tecnologías en campo y alcance internacional.

La capital de Antioquia avanza en la consolidación de su visión como Distrito CTI, apostándole a que la tecnología se traduzca directamente en calidad de vida, empleo y crecimiento económico para todos sus ciudadanos.