Medellín será epicentro del debate iberoamericano sobre el futuro de la educación superior

Este espacio permitirá construir conclusiones, compromisos, proyectos colaborativos internacionales y hojas de ruta que serán presentados en la Socialización de Resultados y Agenda Universidad Iberoamericana 2035. Foto: Cortesía

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¿Cómo será la universidad de 2035? ¿Qué competencias necesitarán los docentes? ¿Cómo transformará la inteligencia artificial la enseñanza, la investigación y la gestión universitaria? Estas preguntas estarán en el centro de la IV Convención Iberoamericana de Rectoras, Rectores y Líderes Educativos, encuentro que reunirá en Medellín, del 13 al 16 de octubre de 2026, a más de 600 líderes del sector para analizar los principales desafíos de la educación superior en Iberoamérica.

La Convención será un espacio de diálogo estratégico y cooperación internacional para avanzar en la construcción de la Agenda Universidad Iberoamericana 2035, a partir de seis ejes: inteligencia artificial y universidad inteligente; aprendizaje permanente e hiperpersonalización; gobernanza digital y ciberseguridad; sostenibilidad humana y planetaria; investigación, innovación y transferencia; y transformación territorial, inclusión e internacionalización.

“Más que analizar tendencias, la agenda busca generar conocimiento aplicado, compartir experiencias, desarrollar proyectos colaborativos y establecer compromisos que permitan a las universidades anticiparse a los cambios tecnológicos, sociales y ambientales”, aseguró Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD.

Uno de los temas transversales será el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, desde la gobernanza y la ética algorítmica hasta el aprendizaje adaptativo, los campus inteligentes y la toma de decisiones basada en datos. Este debate tendrá uno de sus principales escenarios en Innovation Talks: Universidad 2035, con la participación de representantes de UNESCO-IESALC, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, Huawei, RIACES y Madrid +d, entre otras organizaciones.

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Referentes internacionales y resultados concretos

Entre los momentos clave de este espacio se destaca la instalación oficial, escenario que contará con la participación del rector de la UNAD, Jaime Leal Afanador; Borhene Chakroun, director interino de UNESCO IESALC; representantes del Ministerio de Educación Nacional, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre otros.

La agenda también incluye la presentación de los resultados de investigación desarrollados por el equipo del Centro de Pedagogías Universitarias, la UNAD, universidades de la red y UNESCO-IESALC, en torno a competencias docentes emergentes, inteligencia artificial aplicada a la docencia, aprendizaje híbrido, hiperpersonalización y nuevos perfiles académicos.

Entre los principales resultados del encuentro estará la Declaración de Medellín: Liderazgo Universitario para la Transformación, documento que recogerá compromisos de las universidades participantes frente a la innovación, la cooperación internacional, la sostenibilidad y la transformación de la educación superior hacia 2035.

Asimismo, las seis Conversaciones Estratégicas permitirán construir conclusiones, compromisos, proyectos colaborativos internacionales y hojas de ruta que serán presentados en la Socialización de Resultados y Agenda Universidad Iberoamericana 2035.

Este espacio, organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia (ACESAD) y la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET), se configura como un punto de encuentro para propiciar una conversación iberoamericana que permita conectar ideas, construir alianzas y transformar el conocimiento en proyectos y soluciones con impacto en las instituciones y los territorios, contribuyendo así a proyectar el rumbo de las universidades hacia los desafíos del futuro. Las inscripciones están abiertas y tienen un descuento especial hasta el próximo 9 de octubre del 35% para directivos externos a la UNAD y un descuento del 18% para quienes adquieran el acceso virtual.

Amplía esta información en: https://eventos.unad.edu.co/eventos/2026/convencion-iberoamericana-de-rectores/index.html