Medicina prepagada: guía práctica para tomar decisiones informadas

Cada vez más colombianos consideran los planes de medicina prepagada como una opción para fortalecer su protección en salud. Desde diciembre de 2022 a junio del presente año, el número de usuarios de medicina prepagada en Colombia creció un 37 %. Sin embargo, aún existen dudas sobre cómo funcionan, qué cubren y en qué se diferencian de otros servicios, como los planes complementarios o el sistema de salud público. Por eso, de la mano de Diego Pérez, Gerente de Planes Voluntarios de Compensar, responderemos algunos mitos alrededor de la medicina prepagada que vale la pena aclarar.

Mito 1: La medicina prepagada es solo para personas con altos ingresos

Aunque durante años se asoció con un servicio exclusivo, la realidad es que hoy existen opciones con tarifas más accesibles y modelos flexibles. Según cifras de Fasecolda, el 22,6 % de los colombianos podrían acceder a Planes Voluntarios de Salud, un porcentaje que se acerca a los 12 millones de personas. Lo que demuestra que cada vez más personas de distintos perfiles económicos y edades están buscando alternativas privadas y voluntarias para complementar su atención en salud. Esta cifra no es menor, representa un mercado potencial dos veces y medio más grande que el actual y que podría extenderse especialmente en las grandes ciudades y regiones con mayor población, como Bogotá, Antioquia y el Valle.

Mito 2: Todos los planes ofrecen lo mismo

No todos los planes de medicina prepagada son iguales. Las coberturas y beneficios varían según la compañía, el tipo de contrato (individual o empresarial), la edad y el género del afiliado. Por eso es fundamental analizar las condiciones antes de tomar una decisión.

En general, los planes más básicos cuentan con una red de atención más limitada, y accesos específicos, generalmente con servicios ambulatorios y laboratorios, mientras que los integrales incluyen coberturas ampliadas de especialidades, odontología, terapias, maternidad, hospitalización en habitación individual y orientación médica 24/7 entre otros.

“El Plan Ideal de Compensar Medicina Prepagada, por ejemplo, ofrece beneficios extra como el valor del bono, que es uno de los más económicos del mercado, bolsa anual de medicamentos con reembolso, cobertura sin costo el primer mes para el recién nacido, póliza de vida y exequial, consultas ilimitadas de medicina alternativa y uno de los valores más altos en cobertura de asistencia internacional que están por el orden de los US 50.000”, afirma Diego Pérez de Compensar.

Mito 3: La medicina prepagada reemplaza el sistema público

Los planes de medicina prepagada no sustituyen el Plan Básico de Salud (PBS) ni las coberturas obligatorias del sistema general. Son una opción voluntaria y complementaria, que brinda mayor acceso, rapidez en la atención y servicios adicionales de bienestar o prevención. Por eso es necesario aclarar que la financiación de la medicina prepagada no depende en absoluto de los recursos públicos del sistema de salud. Así mismo, para adquirir un plan de medicina prepagada es necesario cotizar en el sistema de seguridad social, es decir contar con EPS.

Mito 4: Solo cubren lo médico

Ya existen planes que incorporan servicios que van más allá de solo curar la enfermedad. Por ejemplo, algunos, como el Plan Ideal de Compensar, incluyen un Programa de Bienestar Integral que acompaña al usuario en su equilibrio físico, mental y emocional. Este tipo de programas permite el acceso a consulta médica de bienvenida, asesorías con un coach de bienestar y la personalización con una oferta de servicios con actividades como yoga, mindfulness, acondicionamiento físico e incluso cursos de cocina saludable.

“Para nosotros es fundamental conocer a nuestros afiliados en todas sus dimensiones, por eso de entrada tendrán una experiencia de bienestar y una evaluación integral con el fin de que empiecen una ruta personalizada con actividades deportivas, recreativas y de formación, adaptada a su ciclo de vida y a lo que realmente necesitan, promoviendo la adopción de hábitos saludables para que disfruten de una vida plena y equilibrada bajo la supervisión de un coach de bienestar” asegura Diego Pérez de Compensar.

Mito 5: No vale la pena si uno está sano

Contrario a lo que se piensa, la medicina prepagada no solo se usa en momentos de enfermedad. Muchos de sus servicios están diseñados para prevenir y mantener la salud, como chequeos periódicos, programas de actividad física y acompañamiento psicológico. Para el experto, contar con una cobertura privada puede ser clave frente a imprevistos o procedimientos de alto costo. “El costo beneficio de estos planes de medicina prepagada, depende en gran medida de las necesidades de cada persona y de su ciclo de vida. Seguramente los más jóvenes buscan mayor facilidad en el acceso, coberturas no tan amplias pero que garanticen atenciones de urgencias, que incluyan asistencias internacionales para viajes o programas preventivos”, argumenta el gerente de Planes Voluntarios en Compensar.

Claves antes de elegir un plan

Antes de tomar una decisión, se recomienda tener en cuenta varios factores. Estos son algunos de los más importantes:

Tipo de contrato (individual, familiar o empresarial).

Tipos de coberturas, exclusiones y periodos de carencia (tiempos mínimos de afiliación para el acceso a las coberturas).

Valor y cantidad de bonos por servicio.

Presupuesto disponible y frecuencia de uso.

Topes económicos de cobertura de servicios como días de hospitalización, tratamientos especializados etc.

Otros beneficios con o sin anexos adicionales.

Edad, estado de salud y composición familiar.

“El precio importa, pero debe estar alineado con las necesidades y el estilo de vida de cada persona. Es fundamental comparar coberturas, términos y condiciones antes de elegir”, enfatiza Diego Pérez. Esta recomendación cobra sentido frente a la creciente demanda de planes prepagados, que refleja una transformación cultural: los colombianos buscan cuidar su salud desde la prevención y no solo desde la atención médica.

La salud ha cambiado, la prioridad por el bienestar también ha cambiado, por eso, saber elegir un plan de medicina prepagada que acompañe todas las etapas de la vida es más que importante, a pesar de los mitos, la realidad es que informarse y entender las diferencias de este tipo de coberturas puede marcar una gran diferencia, no solo ante una eventualidad médica en salud, sino también de forma preventiva, para que acuerdo a cada necesidad, sea posible contar con opciones para complementar las coberturas y los accesos en salud.