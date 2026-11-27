El proyecto se desarrolla con Terpel Sunex, filial de la Organización Terpel, bajo un modelo PPA (Power Purchase Agreement) Foto: Cortesía

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Multiplaza Bogotá inició la construcción de su sistema de generación solar con la instalación del primer panel solar sobre su cubierta. El acto contó con la presencia de Juan Sebastián Osorio, Gerente General de Grupo Roble Colombia; Mauricio Ocampo, Gerente General de Terpel Sunex y sus respectivos equipos.

El proyecto se desarrolla con Terpel Sunex, filial de la Organización Terpel, bajo un modelo PPA (Power Purchase Agreement): el centro comercial no realiza una inversión inicial en los equipos y paga únicamente por la energía que el sistema genera, durante un contrato de 15 años que comienza con la entrada en operación de la planta.

La instalación comprende 1.212 paneles solares con una potencia total de 788 kWp sobre 4.600 m² de cubierta. Una vez en operación, se estima que cubrirá hasta el 30% del consumo energético de áreas comunes del centro comercial.

La instalación comprende 1.212 paneles solares con una potencia total de 788 kWp sobre 4.600 m² de cubierta. Foto: Cortesía

“Este primer panel es el comienzo de una transformación que va más allá de la operación del centro comercial. Con esta alianza queremos que la energía solar sea algo que nuestros visitantes puedan conocer, entender y sentir como parte de Multiplaza y nuestro compromiso con la sostenibilidad. Durante los próximos meses vamos a compartir cómo avanza la obra y lo que significa para la ciudad contar con una nueva fuente de energía limpia en el occidente de Bogotá. Este sistema será uno, sino es el más grande de los centros comerciales de Bogotá ”, afirmó Juan Sebastián Osorio, Gerente General de Grupo Roble Colombia

“En Terpel Sunex trabajamos para que más empresas puedan incorporar fuentes de energía renovable a sus operaciones, con soluciones que responden a sus necesidades y modelos de negocio. Este proyecto con Multiplaza Bogotá demuestra cómo, a través de un modelo PPA, es posible desarrollar infraestructura solar sin que el cliente tenga que asumir la inversión inicial, y acceder a energía generada en sus propias instalaciones. Nos enorgullece acompañar a Multiplaza en este proyecto, que aportará mayor certeza en su costo energético para su operación y refleja el potencial de la energía solar para avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles”, señaló Mauricio Ocampo, Gerente General de Terpel Sunex.

La construcción avanzará durante los próximos meses hasta la entrada en operación del sistema. A lo largo de la obra, Multiplaza Bogotá compartirá con sus visitantes los avances del proyecto y contenidos sobre el funcionamiento y el impacto de la energía solar.

El proyecto solar en cifras

Aliado: Terpel Sunex, filial de la Organización Terpel

Modelo: PPA (Power Purchase Agreement)

Potencia instalada: 788 kWp

Paneles: 1.212

Área intervenida: 4.600 m² de cubierta

Cobertura estimada: hasta el 30% del consumo energético de Multiplaza Bogotá

Duración del contrato: 15 años desde la entrada en operación