Nueva escuela de educación empresarial en Colombia

El modelo de educación basado en la libertad está ganando terreno y convirtiéndose en una opción más popular para muchas personas Foto: Pixabay

Educarse es algo inherente para el ser humano, ya sea desde su formación básica en la infancia o en la especialización de saberes en la vida adulta. Pasar por modelos educativos les permite a las personas desarrollar habilidades, crear, entender y, por supuesto, ya en el ámbito laboral, aprender a ser líder o manejar de forma correcta una empresa.

La educación ha sido un pilar fundamental en el desarrollo humano, pero tradicionalmente ha estado basada en un modelo de instrucción y control que ha limitado la creatividad. Sin embargo, hay un movimiento creciente hacia un enfoque más libre en la educación, que permite a los aprendientes tomar el control de su aprendizaje y perseguir sus intereses individuales.

En este nuevo modelo de educación, creado e implementado por Inventium Academy, escuela virtual dirigida a emprendedores, pymes y profesionales de diferentes áreas, han estado transformando el modo en que las personas aprenden y construyen una sociedad cambiante.

En esta escuela el énfasis está en el proceso de aprendizaje, no en la enseñanza. Las personas tendrán la oportunidad de explorar temas que les interesan y de aprender de manera más profunda y significativa. Así se promueve una mayor motivación y compromiso con el aprendizaje, y se ayuda a desarrollar habilidades valiosas, como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad.

Para Michel van Hissenhoven, CEO de Inventium Academy, “aprender desde la libertad y el estado de conciencia permite entender la sociedad que construimos para no confundirla con diversos valores como el éxito, el dinero y el poder, que lamentablemente se han convertido en meta imperativa del desarrollo personal, fomentando comportamientos egoístas. El enfoque que estamos lanzando en la escuela tiene que ver con que el papel del profesor se transforma de un transmisor de conocimiento en un facilitador del aprendizaje”.

Uno de los mayores beneficios de este enfoque es que puede adaptarse a las necesidades individuales. En ese sentido, los “aprendientes”, como los llaman en este academia, pueden avanzar y centrarse en los temas que les interesan. “Por ejemplo, desarrollo mi capacidad de pensar abiertamente, no me condeno con los paradigmas, veo las circunstancias no como problemas sino como retos, aprendo a cocrear, escuchar al otro y volverlo partícipe de mis acciones, a compartir y comprenderme como aprendiz”, explica Michel.

En conclusión, el modelo de educación basado en la libertad está ganando terreno y convirtiéndose en una opción más popular para muchas personas, empresas y emprendedores.