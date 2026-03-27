Parque Los Arrieros presenta nueva imagen y crea el Grupo Empresarial Los Arrieros

Parque Los Arrieros presenta su nueva imagen corporativa y da paso al Grupo Empresarial Los Arrieros. Foto: Cortesía Parque Los Arrieros

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El Parque Temático y Cultural Los Arrieros, uno de los atractivos turísticos con más proyección del Eje Cafetero, anunció oficialmente un significativo cambio en su imagen corporativa, una transformación histórica que refresca la marca y proyecta al parque hacia una nueva etapa de crecimiento en el turismo regional.

Esta renovación marca un hito en la historia del proyecto, ya que es la primera vez que la organización realiza una actualización integral de su identidad visual, buscando conectar con nuevos públicos y fortalecer su posicionamiento dentro de los destinos turísticos más importantes del país.

Como parte de esta evolución estratégica, se consolida la marca sombrilla “Grupo Empresarial Los Arrieros”, bajo la cual se integran todas las unidades de negocio del proyecto turístico:

Esta nueva estructura permitirá unificar la comunicación, fortalecer la experiencia turística y potenciar la oferta de servicios, consolidando al grupo como un actor clave en el desarrollo del turismo en el Quindío y el Eje Cafetero.

El objetivo de esta transformación es llegar a nuevos públicos, ampliar la visibilidad del destino y seguir atrayendo a los miles de turistas que cada año visitan el Eje Cafetero, posicionando a Los Arrieros como una experiencia cultural, turística y hotelera integral.

La presentación oficial de la nueva imagen se realizó en el marco de la Vitrina Turística de ANATO, uno de los eventos más importantes del sector turismo en Colombia. Durante el lanzamiento se contó con una alta acogida por parte del público, empresarios del sector y autoridades regionales, incluyendo la presencia de la Gobernación del Quindío, La Secretaría de Turismo y del Gobernador del departamento, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la competitividad turística del territorio.

“Con esta renovación, Grupo Empresarial Los Arrieros reafirma su compromiso con la cultura cafetera, la tradición arriera y la innovación en experiencias turísticas que continúan posicionando al Quindío como uno de los destinos más representativos de Colombia.”