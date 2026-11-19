Cáncer de mama: prevención, conciencia y la ruta para tu cuidado. / Cortesía Foto: El Espectador

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Cuando termina octubre, los lazos rosados pierden presencia y las campañas sobre cáncer de mama dejan de ocupar titulares. La necesidad de cuidar la salud de las mujeres continúa. Mantener esa conversación durante todo el año implica hablar de detección temprana, acceso al tratamiento y hábitos que pueden contribuir a reducir el riesgo.

La alimentación forma parte de ese esfuerzo. En países como México y Colombia, las cocinas tradicionales ofrecen ingredientes y preparaciones que permiten incorporar más alimentos vegetales a las comidas. Los frijoles, las lentejas, el maíz, las verduras y las frutas de temporada son un punto de partida familiar para muchas personas. El desafío consiste en convertir esas posibilidades en hábitos sostenibles, con opciones que respondan al presupuesto, al tiempo disponible y a las costumbres de cada comunidad.

Qué sabemos sobre prevención

El cáncer de mama es una enfermedad compleja. En su aparición influyen la edad, los antecedentes familiares, factores hormonales y otros elementos. La actividad física, limitar o evitar el alcohol y mantener un peso saludable forman parte de las recomendaciones para reducir el riesgo. La obesidad después de la menopausia se asocia con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Una alimentación saludable puede acompañar estos hábitos, pero ningún alimento garantiza protección ni cura el cáncer.

La prevención debe complementarse con la detección temprana y el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento. La Organización Mundial de la Salud destaca que buena parte de las mujeres diagnosticadas carece de factores de riesgo específicos distintos del sexo y la edad. Por eso, la información debe ofrecer herramientas sin generar culpa. El Comité de Médicos por una Medicina Responsable, conocido como PCRM por sus siglas en inglés, promueve este enfoque mediante su campaña Let’s Beat Breast Cancer. Su propuesta reúne cuatro acciones: elegir alimentos de origen vegetal, realizar actividad física, limitar el alcohol y procurar un peso saludable.

“En Colombia tenemos la oportunidad de acercar la prevención a la vida cotidiana de las mujeres, con orientación para adoptar hábitos saludables y acceso oportuno a consultas y estudios de detección según su edad y antecedentes. Necesitamos una atención que acompañe a cada mujer desde la primera consulta y permita avanzar hacia el diagnóstico y el tratamiento sin demoras”, explica la Dra. Angélica García, médico en Bogotá PCRM.

Una alimentación cercana a nuestras cocinas

En México, los frijoles de la olla, los nopales, las calabacitas y las tortillas de maíz permiten preparar comidas con una presencia importante de alimentos vegetales. En Colombia, las lentejas guisadas, las arvejas, la ahuyama y las ensaladas pueden acompañar preparaciones habituales. La variedad regional ofrece múltiples maneras de adaptar el cambio a los gustos de cada hogar. Las recomendaciones nacionales respaldan ese camino.

Las guías alimentarias mexicanas proponen consumir leguminosas diariamente, aumentar las frutas y verduras y preferir agua natural frente a bebidas azucaradas. En Colombia, la guía actualizada por el ICBF y la Universidad de Antioquia reconoce el valor de la biodiversidad, las cocinas tradicionales y los alimentos naturales o mínimamente procesados. Dar más espacio a estos alimentos puede comenzar con decisiones sencillas.

Añadir verduras a un guiso, preparar una sopa de lentejas o elegir fruta entera como parte de una comida son cambios que cada familia puede ajustar a sus posibilidades. La frecuencia y la continuidad importan para construir una rutina. Para facilitar la incorporación de estos hábitos, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM) comparte seis recetas inspiradas en la gastronomía latinoamericana, que incluyen preparaciones con legumbres, cereales, verduras y otros ingredientes de origen vegetal.

Estas opciones ofrecen ideas prácticas para diversificar las comidas cotidianas y aprovechar alimentos familiares en la región. Las recetas, junto con sus ingredientes e instrucciones de preparación, están disponibles en: https://www.pcrm.org/news/blog/6-recetas-autenticas-para-honrar-el-mes-de-la-hispanidad

El presupuesto y el tiempo también cuentan

Las recomendaciones deben funcionar fuera del consultorio. Para una persona que pasa varias horas en transporte, trabaja jornadas extensas o combina empleo y cuidados, comprar y cocinar requiere organización y apoyo. El precio, la disponibilidad de alimentos frescos, el acceso a agua potable y las condiciones para conservar la comida también deben formar parte de la conversación. Los mercados locales, los tianguis y las plazas de mercado pueden ofrecer alternativas para comparar precios y aprovechar productos de cosecha. Planear algunas comidas y preparar leguminosas para varios días puede facilitar la organización cuando el hogar cuenta con condiciones adecuadas de refrigeración.

Compartir las compras y la cocina permite repartir el esfuerzo. Promover la salud de las mujeres implica que las familias también participen en las tareas que hacen posible una alimentación cotidiana más saludable. De la recomendación a las condiciones para actuar El llamado alcanza a los servicios de salud, los empleadores y las autoridades. La orientación nutricional debe ser comprensible y adaptada a los alimentos disponibles.

Acudir a una consulta requiere citas accesibles y tiempo para asistir. Realizar actividad física resulta más viable cuando existen espacios seguros. La detección temprana necesita continuidad. Ante un cambio inusual en la mama, buscar atención médica permite iniciar una evaluación; los estudios de detección deben acordarse según la edad, los antecedentes y las recomendaciones aplicables en cada país. El diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento son esenciales para mejorar los resultados.

Después de octubre, el compromiso puede expresarse en acciones concretas: una familia que comparte los cuidados, un centro de salud que facilita el seguimiento o un lugar de trabajo que permite acudir a una cita. Llevar más alimentos vegetales a la mesa forma parte de ese esfuerzo colectivo para que cuidar la salud sea una posibilidad cotidiana para más mujeres.