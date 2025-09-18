Porsche, Kyva y marcas de lujo se reunieron en Bogotá para un evento exclusivo

El evento refirma el compromiso de Porsche en crear espacios que acercan a sus clientes al mundo del lujo y la exclusividad. Foto: ENRIQUE MATHIEU

Las firmas nacionales e internacionales BoConcept, Argento & Bourbon, Bagatelle y Café San Alberto se reunieron en el Porsche Center de Bogotá para el evento exclusivo de presentación de la membresía Elite de kyba.co. Se trató de una experiencia única que combinó diseño, gastronomía, lifestyle y automovilismo.

Durante la jornada, los asistentes, quienes fueron clientes exclusivos de las marcas participantes, disfrutaron de la exhibición de 12 carros deportivos Porsche, que formaron parte del Porsche World Road Show (PWRS), un evento global que se llevó a cabo recientemente en el Autódromo de Tocancipá, Colombia.

Algunos de los modelos que participaron en la experiencia fueron algunas de las líneas más icónicas de la marca alemana. Entre ellos destacan los Porsche 911 GT3 y el 911 Carrera GTS con sistema T-Hybrid.

“Los licores Super Premium son un producto estrechamente vinculado al estilo de vida, y las experiencias innovadoras que generamos con marcas afines son fundamentales para fidelizar a nuestro consumidor. Adicional a esto, creo firmemente en el poder de las alianzas: son claves para fomentar el crecimiento del ecosistema de lujo colombiano”, dijo Romain Sénéchal, fundador de Kyva.

El evento refirma el compromiso de Porsche en crear espacios que acercan a sus clientes al mundo del lujo y la exclusividad, fortaleciendo alianzas con marcas que comparten sus valores de excelencia, innovación y estilo de vida.

“Este tipo de iniciativas nos permiten ir más allá del automovilismo y abrir las puertas a experiencias que conectan a nuestros clientes con un universo de lujo y exclusividad. Este evento es una muestra de cómo, en alianza con firmas de gran prestigio, podemos crear momentos memorables que trascienden la exhibición de vehículos y consolidan a Porsche como una marca que inspira y reúne lo mejor de diferentes mundos”, aseguró Jorge Behar, gerente general de Autoelite, importador exclusivo de Porsche para Colombia.