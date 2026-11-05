Premio al Mérito Empresarial 2026: empresarios y empresas ganadores en Colombia

Ganadores del Premio al Mérito Empresarial 2026. Foto: Cortesía Unisimón

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El gerente general de Gases del Caribe, Ramón Dávila Martínez, recibió el reconocimiento de Empresario Benemérito durante la 17.ª edición del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, celebrada este miércoles en Barranquilla. La ceremonia distinguió a empresas y líderes de diferentes regiones de Colombia por sus resultados en sostenibilidad, competitividad, innovación y desarrollo económico.

El rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar, destacó la participación de la academia en el desarrollo productivo. “La academia es, sin lugar a duda, un medio privilegiado para motivar y estimular el desarrollo y la creatividad productiva de los empresarios”, afirmó. “El trabajo conjunto entre la universidad y la empresa es clave para la construcción de país”, agregó.

El Teatro José Consuegra Higgins acogió la gala que reunió a representantes del sector productivo y culminó un proceso de evaluación de 56 nominados. El jurado otorgó 20 galardones y una mención especial. Norte de Santander concentró el 30 % de las postulaciones, seguido de Atlántico (25 %) y Cundinamarca (20 %).

Dávila recibió el reconocimiento por sus más de 40 años al frente de Gases del Caribe, periodo en el cual ha impulsado la expansión del servicio de gas natural y programas sociales como Brilla y la Fundación Gases del Caribe.

Entre los empresarios distinguidos también figuran Mauricio Andrés Acosta Vitola, gerente de BEC Consultores Ambientales, como Empresario del Año del capítulo Atlántico, y Jairo Gil Montero, gerente de Bascosta, en el capítulo Magdalena. Ambos recibieron el reconocimiento por sus aportes a la gestión ambiental, el desarrollo tecnológico y la competitividad regional.

El galardón de Joven Empresario correspondió a Sergio Andrés Pinedo Ruiz, presidente de Asonáutica, y gerente de Lalizas Colombia y Marine Center Colombia, por su gestión en el sector náutico. Naviera Fluvial Colombiana recibió el reconocimiento de Empresa Perseverante por sus 106 años de trayectoria.

La médica Massiel Pardo de Oro, egresada de la Especialización en Pediatría de esta universidad, obtuvo el Mérito a la Egresada Unisimón por su trabajo en nutrición infantil, microbiota y neurodesarrollo, áreas en las que desarrolla actividades asistenciales y publicaciones científicas.

Foto: El gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila Martínez, es el empresario benemérito 2026. / Cortesía Unisimón

Empresas ganadoras por categorías

En Empresa Industrial Manufacturera ganó Celta SAS, del Atlántico, por sus prácticas de economía circular y gestión de calidad. Responsabilidad Social y Valor Compartido reconoció a Constructora Bolívar y Halligan SAS, ambas de Cundinamarca.

Industria Licorera de Caldas y Grupo Quiromar obtuvieron los premios de Comercio Internacional, mientras que Sodimac Colombia y Fundación Bosques Verdes ganaron en Sostenibilidad Empresarial.

En Empresa de Salud, el reconocimiento correspondió a Especialistas Asociados, de Córdoba, por su atención en traumatología y ortopedia. Cotecmar, de Bolívar, ganó en Empresa Líder en Innovación por sus capacidades de investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la industria naval.

El Centro de Innovación y Productividad Connectnova, del Atlántico, recibió una mención especial por sus actividades de investigación, desarrollo e innovación. Gases del Caribe e Insuelectri SAS fueron distinguidas en Empresa de Servicios. Loto App SAS ganó en Startup, mientras que Carnaval de Barranquilla SAS BIC y Fundación Cultura Ancestral de Juanchaco recibieron los galardones de Gestión Cultural.

Durante sus 17 ediciones, el Premio al Mérito Empresarial ha contado con el respaldo de entidades territoriales, cámaras de comercio y organizaciones gremiales que participan en el reconocimiento de prácticas empresariales en Colombia. Asimismo, medios de comunicación como Caracol Radio, RCN Radio, Canal RCN, El Heraldo, La República, Portafolio, Top Management, La Opinión, Acento Colombia y Revista Activa que han contribuido a visibilizar esta iniciativa de la Universidad Simón Bolívar.