Preservar la salud y la vida sin descuidar la economía

El 2020 cambió muchos planes, como los de las alcaldías, que con el objetivo de salvar vidas han hecho muchos esfuerzos por mantener las economías.

Este ha sido un año de retos. La pandemia por la que está pasando el mundo ha implicado cambiar los planes, transformar algunas acciones que antes eran parte de la vida cotidiana y evaluar las mejores estrategias para reactivar la economía, gran afectada por el COVID-19, sin perder de vista que lo más importante es la vida.

Ha sido un trabajo duro, ya que la normalidad cambió y el enemigo, como muchos lo han visto, es poderoso. Las alcaldías del país, por ejemplo, han tenido que modificar sus planes procurando velar por la vida, la economía y la dignidad de los habitantes de sus territorios.

Según la Alcaldía de Barranquilla, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, avaló el plan de recuperación del empleo y la economía de la capital del Atlántico, dentro de la reapertura gradual y el aislamiento selectivo haciendo énfasis en las medidas que se mantienen para preservar la salud y la vida de los barranquilleros.

El respaldo del titular de la cartera de Hacienda se dio en una reunión, en la que el alcalde Jaime Pumarejo Heins le presentó los detalles del plan y sus proyectos.

El plan contempla inversiones por más de $5 billones, entre los que se cuentan recursos propios del Distrito y la cofinanciación nacional.

En el encuentro se socializaron los proyectos del Sistema Integrado de Transporte Público, la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín, la recuperación de los mercados del centro, ampliaciones viales y proyectos de acueducto y alcantarillado, entre otros.

El ministro Carrasquilla se mostró muy atento a las solicitudes del alcalde Pumarejo, quien estuvo acompañado por el secretario general, Carlos Acosta.

Carrasquilla resaltó las cifras de Barranquilla, que hoy se destacan en el país, a pesar del impacto económico generado por la pandemia en materia de desempleo y crecimiento económico.

De igual manera, el ministro expresó su apoyo a Barranquilla, en lo que se refiere al acceso a crédito público y cofinanciaciones necesarias para que esta ciudad pueda llevar a cabo su plan de desarrollo y aportar a la recuperación económica del país.

“Llevamos seis semanas sin exceso de mortalidad, que coinciden con la reapertura económica. La perspectiva es positiva, pero la pandemia no termina. La clave es la responsabilidad individual para, de manera rápida, seguir recuperando y generando empleo”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo Heins.

Reapertura de playas, clave para Santa Marta

Entretanto, la Alcaldía de Santa Marta ha trabajado en muchos frentes para minimizar el impacto de la pandemia en la ciudad y han implementado decenas de programas para salvaguardar a sus habitantes.

Además, han entregado y continúan desarrollando varios proyectos de infraestructura, que no solo atraiga a los turistas, un sector del que es sinónimo de desarrollo social y económico en la región, sino que genere empleos a largo plazo y les dé calidad de vida a los samarios.

La capital del Magdalena fue la primera ciudad turística en reabrir el acceso a las playas, luego de que la Alcaldía Distrital, mediante decreto, estipulara el 18 de septiembre como la fecha para la reapertura de estos escenarios.

“Con la apertura de playas regresa el turismo, el empleo y la esperanza de continuar. Volvemos con prudencia, priorizando la vida, encontrando el punto de equilibrio entre la economía y la salud. ¡Ahora depende de la responsabilidad de todos!”, dijo Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta.

El uso, zonificación, horarios y actividades compatibles con las playas está reglamentado por el Distrito en el Decreto 243 de 2020, en el cual se establece, entre otras disposiciones, que el ingreso a las playas de El Rodadero, Taganga, Playa Blanca y Playa Grande debe estar precedido de una reserva. Durante el primer fin de semana de reapertura, 8.118 personas disfrutaron de estas zonas turísticas.

La Alcaldía de Santa Marta continúa trabajando por una reapertura segura, eficaz y rápida para la ciudad, pero sin bajar la guardia en el cuidado de la salud de todos los samarios, con el fin de que la reactivación económica continúe y no sea detenida por rebrotes del COVID-19.

En breves, el Caribe colombiano avanza

No hay barreras para la vacunación

Durante tres meses, la Secretaría de Salud de Sincelejo intensifica las actividades de vacunación con la estrategia “Vacunación sin barreras”. Se hará vacunación casa a casa, en puestos fijos y móviles para lograr las coberturas requeridas.

Matrícula cero en Valledupar

Para fortalecer la educación superior durante la pandemia, 600 estudiantes de estratos 1 y 2 se formarán de manera gratuita a raíz de la firma de un convenio entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar.

“Sabor Barranquilla”

Hoy finaliza “Sabor Barranquilla”, la feria gastronómica más importante de la región, que reúne a los más destacados actores de la escena gastronómica, junto con empresas representativas del sector, con el fin de resaltar los valores culinarios, sabores y tradiciones del Caribe.

Cartagena, uno de los mejores destinos

La Heroica está en el top 25 de los destinos que marcan tendencia en el mundo, según TripAdvisor, uno de los sitios de viajes más importantes del mundo, el cual anualmente organiza los premios Traveller’s Choice Best of the Best.