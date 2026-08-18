Procuraduría indaga presuntas irregularidades en inscripción a pruebas Saber 11

El examen Saber 11 es uno de los requisitos para acceder a la educación superior en Colombia. Foto: Mineducación

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Educación de Girón, Santander, y de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, por presuntas irregularidades en el recaudo y pago de los derechos de inscripción de las pruebas Saber 11, que habría conllevado a que más de 38 estudiantes presentaran el examen extemporáneamente.

El ente de control indaga qué funcionarios tenían a su cargo la responsabilidad del proceso de inscripción y pago, así como las razones por las cuales no se habría realizado el trámite dentro del plazo establecido, para que los estudiantes presentaran el examen de Estado el 26 de julio de 2026, sin que el rector del colegio tuviera que adelantar una gestión ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) para lograrlo.

La actuación disciplinaria se inició de oficio tras conocer una publicación periodística que alertó sobre la situación de los estudiantes del plantel educativo ubicado en la vereda Acapulco del municipio de Girón, en Santander.

Dentro de las pruebas ordenadas para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables, la Procuraduría solicitó soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y documentación relacionada con el proceso adelantado por la institución educativa y las autoridades competentes.