Puerto de Barranquilla obtiene OEA y se fortalece para atraer carga internacional

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El Puerto de Barranquilla alcanzó un nuevo hito al ser autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como Operador Económico Autorizado (OEA), tipo de usuario Instalación Portuaria, categoría Seguridad y Facilitación, convirtiéndose en laprimera instalación portuaria de Barranquillaen alcanzar este reconocimiento.
Para el Puerto de Barranquilla, alcanzar este estándar fortalece su propuesta de valor frente a importadores, exportadores, navieras y demás actores del comercio exterior, al incorporar un nuevo diferencial competitivo para atraer oportunidades y movilizar más carga a través de sus instalaciones de manera segura y eficiente.
El proceso de validación contó con la participación de la DIAN, la Policía Nacional, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Superintendencia de Transporte, autoridades que emitieron conceptos técnicos favorables para el otorgamiento de la autorización.
“Convertirnos en la primera instalación portuaria OEA de Barranquilla, junto con alcanzar los más altos estándares, es una señal de confianza para clientes y navieras que eligen nuestro Puerto para mover su carga de manera segura y eficiente. Esta autorización reafirma la solidez de nuestra operación, el trabajo mancomunado con las autoridades y nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares para que Barranquilla sea cada vez más competitiva como plataforma logística multipropósito de comercio internacional, para Colombia, la región y el mundo”, afirmó Manuel Buitrago Vives, presidente y CEO del Puerto de Barranquilla.
Un nuevo estándar de competitividad
La obtención de esta autorización implicó la revisión y fortalecimiento de procesos internos, así como la validación por parte de las autoridades competentes. La Resolución No. 13212 del 8 de septiembre de 2026 deja constancia del cumplimiento de la totalidad de los requisitos mínimos exigidos para una instalación portuaria en la categoría OEA Seguridad y Facilitación.
Con este hito, el Puerto de Barranquilla fortalece su posición como aliado estratégico del comercio exterior colombiano y suma un nuevo diferencial para atraer carga, fomentar el comercio, generar confianza y conectar al país con los principales mercados internacionales.