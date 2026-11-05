¡Qué nivel, Barranquilla!: así se prepara la ciudad para la final de la Sudamericana 2026

Alcaldía de Barranquilla Foto: Cortesía Alcaldía de Barranquilla

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Tomando como inspiración la icónica frase del alcalde Alejandro Char: Barranquilla, a otro nivel, la Alcaldía Distrital presenta oficialmente su campaña de ciudad ‘Qué Nivel’, la estrategia de promoción, orgullo y hospitalidad con la que recibirá la final única de la CONMEBOL Copa Sudamericana 2026, que se disputará el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y que reabrirá las puertas con una renovación total para convertirlo en un Supermetro.

La frase o eslogan ‘A otro nivel’, que identifica la gestión del Plan de Desarrollo 2024-2027 del alcalde Alejandro Char, evolucionó para seguir estando cerca de la gente, tomando el grito popular: Kenny, Kenny, ¡Qué nivel, y acercando la comunicación institucional al lenguaje de la cuadra, del barrio, para contar logros, hitos y mostrar los grandes atractivos de la ciudad a los turistas que la visitarán con ocasión de este evento deportivo!

Entendiendo la conversación en los escenarios de ciudad y redes sociales, la Alcaldía Distrital adopta esta frase que la gente ya usa y la convierte en campaña oficial para generar sentido de pertenencia, con la intención de que el barranquillero se sienta parte de esta fiesta deportiva y proyecte su identidad en vitrinas internacionales, como en esta ocasión.



Esta apuesta quiere mover el orgullo barranquillero, contar los logros de la ciudad y demostrar la hospitalidad de su gente en un tono dinámico, fresco, vibrante y alegre, con la idea de que también los visitantes se apeguen a la frase desde que lleguen a la ciudad.

Del ‘A otro nivel’ al ‘Qué nivel’

“Esta campaña se creó con la gente y para la gente, escuchando la forma como habla el barranquillero cuando algo le sorprende, lo impacta, le gusta. Esa es la reacción de todos nosotros cuando vemos lo que hemos construido y en este punto no estamos trabajando para llevar a Barranquilla a otro nivel, ya estamos a otro nivel y ¡qué nivel!, por eso queremos que Sudamérica lo viva con nosotros”, señaló el alcalde Alejandro Char.

Alcalde Alejandro Char. Foto: Cortesía Alcaldía de Barranquilla

La narrativa de la campaña se desarrolla en tres mensajes clave:

1. Qué nivel recibir a Sudamérica: Con el hito de transformar el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en tiempo récord, Barranquilla demostró una vez más su buena gestión y el exitoso modelo de gobernanza que en solo 10 meses logró convertir ‘el Metro’ en ‘Supermetro’, incrementando su capacidad de 46.000 a 65.000 espectadores para eventos deportivos y más de 70.000 para conciertos. Esto sumado a toda la inversión tecnológica en las luces y pantallas de la fachada, así como las internas, graderías, silletería, nuevos espacios, seguridad, tecnología de seguridad y la calidad del césped híbrido que ya pasó la prueba de drenaje con la actual temporada de lluvias.

La Sudamericana llegó porque Barranquilla ya demostró que sabe organizar y ser anfitrión. Esta elección fue el resultado de buenos antecedentes exitosos de grandes eventos deportivos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la carrera de automovilismo de Montoya vs. Montoya, el Giro de Rigo, el Iroman 70.3, mundiales de Tenis, de Pádel, competencias de Karts, partidos clasificatorios de la selección Colombia al Mundial de fútbol y muchos más, pusieron en el mapa de los eventos deportivos mundiales a la Puerta de Oro.

2. Qué nivel de ciudad: La campaña despliega una serie de piezas y contenidos informativos que muestran los atractivos que podrán conocer Barranquilla. “Porque la final es un día, pero los turistas quedarán enamorados para toda la vida”, expresó Char.



Así, podrán conocer qué nivel de Malecón tenemos, la Luna del Río como una postal de ciudad, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín con toda la apuesta de ecoturismo y avistamiento de aves, así como toda nuestra cultura con la Casa y Museo del Carnaval, Museos a Cielo Abierto, Callejones de El Prado, y qué decir de la gastronomía, con toda la experiencia de sabores tradicionales, típicos y llevamos a lo gourmet con la presencia de cocinas de autor que crece en la ciudad. Esto, sin duda, es una invitación a regresar para el Carnaval 2027.

Foto: Cortesía Alcaldía de Barranquilla

Esto hace parte de la estrategia de promoción de ciudad que ha gestionado más conectividad aérea y presencia de la Barranquilla en eventos de talla mundial como La Ópera de París, la residencia de Shakira en Madrid, Desfiles de Hispanidad, entre otros.

La campaña no solo hablará de la final, comienza a hablar de la ciudad como anfitriona con frases como:

Kenny, Kenny, ¡Qué Nivel de Parque!

Kenny, Kenny, ¡Qué Nivel de Malecón!

Kenny, Kenny, ¡Qué Nivel de Pasión!

Kenny, Kenny, ¡Qué Nivel de Atención!

Kenny, Kenny, ¡Qué Nivel de Comida!

3. Qué nivel de atención: Este es un llamado a la ciudadanía, la campaña motiva a los barranquilleros para que el visitante sienta nuestra energía, el calor humano, la bacanería. Desde que llega al aeropuerto, con los taxistas, conductores de buses, nuestra gente en las calles, en los restaurantes, los hoteles, en los parques, plazas. Pero, además, incluirá un despliegue de hospitalidad que incluirá guías y activaciones culturales en el aeropuerto, hoteles, calles y el estadio. El objetivo es que el hincha que viene por 90 minutos de fútbol quiera volver.

La campaña ‘Qué Nivel’ contempla un branding por toda la ciudad. Tendrá presencia en vía pública, redes sociales, el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, el Gran Malecón, estaciones de Transmetro y los alrededores del estadio, y servirá como plataforma de promoción de ciudad durante las semanas previas a la final.

Para sumarse a la conversación digital, podrán usar la etiqueta #QuéNivel en sus publicaciones y destacar todo lo bueno que Barranquilla quiere mostrarle al mundo. Y cuando llegue la final de la Copa Sudamericana, todos podremos decirlo con orgullo #QuéNivelBarranquilla.

La final, que enfrentará a Boca Juniors (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil), fue declarada de Interés Nacional por el Gobierno nacional y convierte a Barranquilla en la primera ciudad colombiana en albergar una final única de un torneo de clubes de CONMEBOL.