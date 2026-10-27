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Fogafín le cuenta

¿Qué tan seguro está su ahorro? Así se protege el dinero de los colombianos

No todos los colombianos ahorran del mismo modo, lo que sí es igual es que el 100 % los depositantes de las entidades inscritas en Fogafín están protegidos por el Seguro de Depósitos Fogafín, que respalda ese ahorro hasta COP 50 millones.

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Redacción Especiales

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Comentarios
  • Dion Casio(66071)Hace 5 horas
    La que ahorra es la clase media y será la más afectada con la inflación, cuya primera indicación a pesar del DANE ya que es notoria la inflación de los últimos 3 meses, de continuar esa tendencia los volúmenes de ahorro sin duda se verán reducidos . Lo grave es que se genera un círculo vicioso que sin duda conducirán a la quiebra de la nación.
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