Saber cómo estás es el primer paso para cuidarte. La tranquilidad de un buen diagnóstico. Foto: Cortesía

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Cuando una persona se hace una radiografía, una ecografía o una resonancia, casi nunca conoce al médico que interpreta sus imágenes. Entra a la sala, atiende al tecnólogo, recibe un informe y sigue su camino. Por eso la radiología suele quedarse en la sombra, aunque su aporte es clave para casi todas las demás especialidades de la medicina.

De los rayos X a la tomografía, esta rama de la medicina utiliza imágenes del interior del cuerpo para diagnosticar y, cada vez más, para tratar lesiones y enfermedades. Los médicos se apoyan en ellas para confirmar o descartar una sospecha y revisar cómo responde un paciente a un tratamiento.

¿Qué diferencia hay entre radiología diagnóstica e intervencionista?

La radiología diagnóstica es la más conocida: toma y analiza imágenes para identificar qué le ocurre al paciente. La radiología intervencionista va un paso más allá. Los especialistas usan esas mismas imágenes como guía en tiempo real para realizar procedimientos mínimamente invasivos, como tomar una muestra de tejido o tratar una lesión, a menudo con incisiones pequeñas y sin necesidad de una cirugía abierta. Por eso se dice que los radiólogos no solo diagnostican: también curan.

¿Para qué sirven los estudios por imágenes?

Sirven para detectar a tiempo, confirmar un diagnóstico y hacer seguimiento. Muchas enfermedades, entre ellas algunos tipos de cáncer, pueden identificarse en etapas tempranas gracias a un estudio de imagen, y en otros casos permiten comprobar si un tratamiento está funcionando.

Los exámenes más comunes

• Rayos X: fue el primer estudio por imagen y sigue siendo muy útil para ver huesos, tórax y abdomen. Ofrece imágenes con menor nivel de detalle que otras técnicas, por lo que a veces se complementa con otros estudios.

• Ecografía: usa ondas de sonido y no emplea radiación ionizante, por lo que es una técnica ampliamente utilizada durante el embarazo cuando está indicada. Permite ver órganos y tejidos blandos, como el hígado, los riñones, los ovarios o lesiones superficiales como quistes.

• Eco-doppler: es una ecografía que además muestra cómo circula la sangre por los vasos, lo que ayuda a evaluar arterias y venas.

• Tomografía (TAC): combina rayos X y un computador para obtener cortes detallados del cuerpo. Se usa para estudiar huesos, tórax, abdomen y, en pacientes oncológicos, para hacer seguimiento de la enfermedad. También es clave en urgencias, donde ayuda a identificar patologías quirúrgicas urgentes, como la apendicitis, o lesiones tras un trauma.

• Resonancia magnética: emplea un campo magnético y ondas de radio, sin radiación. Da imágenes muy detalladas de músculos, ligamentos, articulaciones, columna, cerebro y de zonas específicas del abdomen.

• Densitometría ósea: mide la densidad mineral de los huesos y ayuda a evaluar su resistencia, por ejemplo cuando se sospecha osteoporosis.

• Mamografía: es una radiografía de la mama con una dosis baja de radiación. Es el estudio de referencia para el tamizaje del cáncer de mama porque permite detectarlo en etapas tempranas, incluso antes de que se sienta un nódulo.

Ningún examen es mejor que otro en todos los casos: cada uno responde a una pregunta distinta, y es el médico tratante quien decide cuál necesita el paciente.

Detrás de cada imagen hay un equipo

En González Flórez Radiología Especializada, en Bucaramanga, trabajamos para que cada integrante de nuestro equipo aporte a una experiencia cercana y confiable: tecnólogos que te explican cada paso del examen, médicos radiólogos que interpretan tus imágenes con atención y un equipo de apoyo que te acompaña desde que llegas hasta que recibes tu resultado. Nuestro objetivo no es solo tomar buenas imágenes, sino que salgas entendiendo qué te hicieron y cuál es el siguiente paso con tu médico.

Detrás de cada imagen hay conocimiento, tecnología y profesionales comprometidos con tu salud. Porque un diagnóstico oportuno y preciso es el primer paso para tomar mejores decisiones sobre tu bienestar.

Saber cómo estás es el primer paso para cuidarte. La tranquilidad de un buen diagnóstico.