Registraduría Nacional fijó el calendario electoral para las elecciones territoriales 2027

En el marco de la Segunda Semana de la Democracia se realizó el "Dia de la Democracia" en el colegio El Pilar. Foto: Cortesía

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En el marco de la actividad ‘Viva la Democracia’, que se desarrolla a nivel nacional para fomentar los valores democráticos desde los entornos educativos durante la Segunda Semana de la Democracia, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el calendario electoral para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el 31 de octubre de 2027 (Resolución 12338 del 28 de octubre de 2026).

“Mediante este proceso democrático se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Las elecciones territoriales tienen unos desafíos operativos muy importantes y calculamos que cerca de 120.000 candidatas y candidatos se inscribirán para estas elecciones”, aseguró.

De igual manera, el Registrador Nacional invitó a las organizaciones políticas a que hagan una selección muy exhaustiva y rigurosa de sus candidatos y también a que sus líderes en los territorios contribuyan a combatir la desinformación y las noticias falsas mediante la difusión de información precisa, clara y oportuna.

De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral, el próximo sábado, 31 de octubre, inicia el periodo de inscripción de ciudadanos para actualizar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia. Por esta razón, las sedes de la Registraduría Nacional en todo el país estarán abiertas este sábado de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Es de señalar que deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente, los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y no están en el censo electoral, así como los extranjeros residentes en Colombia (mínimo cinco años de residencia) que quieran participar en esta jornada electoral y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente vigente, expedida por Migración Colombia.

El trámite de inscripción se podrá realizar en la sede de la Registraduría más cercana al domicilio de lunes a viernes en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., presentando la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física o desde el dispositivo móvil o la cédula de extranjería.

La inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027, dos meses antes de las elecciones. El cambio del puesto de votación se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo para estas elecciones, es decir, a partir del 30 de septiembre de 2027. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación actual en www.registraduria.gov.co.

El próximo sábado, 31 de octubre, también comienza el periodo de registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco, así como el periodo de recolección de apoyos o firmas. El término para el registro de dichos comités vence el 30 de junio de 2027.

Para el registro de los comités, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una plataforma en la página web de la entidad: www.registraduria.gov.co. También están disponibles las delegaciones departamentales, la Registraduría Distrital y las registradurías auxiliares, municipales y/o especiales, según corresponda:

Foto: Cortesía

Con el propósito de reglamentar el procedimiento para el registro de los comités, la Registraduría Nacional del Estado Civil profirió la Resolución 12343 del 28 de octubre de 2026, donde se establece cómo presentar la solicitud de registro, cuáles son los requisitos exigidos, cómo se determina el número mínimo de firmas válidas requeridas, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral, el 30 de junio de 2027 inicia la inscripción de candidatos y listas de candidatos para las elecciones de autoridades territoriales y cierra un mes después, es decir, el 31 de julio de 2027. Ese mismo día, vence el plazo para la recolección y entrega de firmas para respaldar la inscripción de candidatos y listas de candidatos apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y para los comités promotores del voto en blanco.

Dentro de las actividades contempladas en el calendario electoral, también se destaca la realización del sorteo y la publicación de las listas de jurados de votación que prestarán su servicio durante el desarrollo de esta jornada democrática, cuyo plazo máximo es 16 de octubre de 2027.