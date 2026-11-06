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Resultados de loterías y chances del jueves 5 de noviembre de 2026

Conozca las cifras que dejaron los sorteos de la jornada y verifique su tiquete para saber si obtuvo algún premio.

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Redacción Especiales
Resultados de loterías y chances del martes 27 de octubre de 2026
Foto: Pixabay

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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al jueves 5 de noviembre de 2026.

También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.

Resultados de las loterías

Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada deljueves 5 de noviembre:

Lotería Número ganador Serie Sorteo
Lotería de Bogotá03870182.871

Resultados de chances del jueves 5 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del jueves 5 de noviembre:

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Juego Número ganador Quinta
El Dorado Mañana27810
Chontico Día01584
El Dorado Tarde16514
Paisita Noche2320
Chontico Noche69743
Chontico Noche Jueves95952
El Dorado Noche59704

Resultado de MiLoto

El sorteo 636 de MiLoto, realizado el jueves 5 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 03 – 09 – 12 – 16 – 38.

Resultado de ColorLOTO

El sorteo 233 de ColorLOTO, correspondiente al jueves 5 de noviembre, registró la siguiente combinación: 4 – 5 – 6 – 5 – 2 – 4.

Resultados de Super Astro

En el Super Astro Sol del jueves 5 de noviembre de 2026, el número ganador fue el 7032, con el signo Cáncer.

En el sorteo 8.295 del Super Astro Luna, el número ganador fue el 5179, también con el signo Cáncer.

¿Cómo saber si ganó?

Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.

Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.

Juego legal y responsable

Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.

La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.

Por Redacción Especiales

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