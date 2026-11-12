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Resultados de loterías y chances del miércoles 11 de noviembre de 2026

Conozca las cifras que dejaron los sorteos de la jornada y verifique su tiquete para saber si obtuvo algún premio. 

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Redacción Especiales
Loterías
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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al miércoles 11 de noviembre de 2026.

También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.

Resultados de las loterías

Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada delmiércoles 11 de noviembre:

Lotería Número ganador Serie Sorteo
Lotería del Valle10671984.874
Lotería de Manizales94940204.981

Resultados de chances del miércoles 11 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del miércoles 11 de noviembre:

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Juego Número ganador Quinta
El Dorado Mañana45876
Chontico Día89728
El Dorado Tarde50787
Paisita Noche6949
Chontico Noche18211
El Dorado Noche92081

Resultados de Baloto y Revancha

El sorteo 2.734 de Baloto, realizado el miércoles 11 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 06 – 13 – 24 – 33 – 39, con superbalota 14.

En Revancha, la combinación ganadora del mismo sorteo fue: 07 – 23 – 24 – 37 – 38, con superbalota 04.

Resultados de Super Astro

El sorteo 5.577 de Super Astro Sol, realizado el miércoles 11 de noviembre de 2026, dejó como número ganador el 3012, con el signo Sagitario.

En el Super Astro Luna, el número ganador fue el 3092, con el signo Tauro.

¿Cómo saber si ganó?

Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.

Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.

Juego legal y responsable

Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.

La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.

Por Redacción Especiales

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