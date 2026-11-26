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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al miércoles 25 de noviembre de 2026.
También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.
Resultados de las loterías
Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada del miércoles 25 de noviembre:
|Lotería
|Número ganador
|Serie
|Sorteo
|Lotería del Valle
|1335
|176
|4.876
|Lotería de Manizales
|0388
|013
|4.983
Resultados de chances del miércoles 25 de noviembre
Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del miércoles 25 de noviembre:
|Juego
|Número ganador
|Quinta
|El Dorado Mañana
|6399
|6
|Chontico Día
|9621
|7
|El Dorado Tarde
|6628
|2
|Paisita Noche
|0730
|—
|Chontico Noche
|1240
|1
|El Dorado Noche
|4194
|9
Resultados de Baloto y Revancha
El sorteo 2.740 de Baloto, realizado el miércoles 25 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 04 – 06 – 26 – 27 – 40, con superbalota 06.
En Revancha, la combinación ganadora del mismo sorteo fue: 09 – 10 – 15 – 26 – 31, con superbalota 07.
Resultados de Super Astro
En el Super Astro Sol del miércoles 25 de noviembre de 2026, el número ganador fue el 9448, con el signo Sagitario.
En el Super Astro Luna, el número ganador fue el 0274, con el signo Capricornio.
¿Cómo saber si ganó?
Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.
Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.
Juego legal y responsable
Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.
La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.