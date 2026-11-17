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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes festivo 16 de noviembre de 2026.
También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.
Resultados de las loterías
Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada delviernes 13 y sábado 14 de noviembre:
|Lotería
|Número ganador
|Serie
|Sorteo
|Lotería de Medellín
|5724
|045
|4.861
|Lotería de Boyacá
|4483
|012
|4.650
Resultados de chances del viernes 13 de noviembre
Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del viernes 13 de noviembre:
|Juego
|Número ganador
|Quinta
|Chontico Día
|0065
|9
|El Dorado Tarde
|3513
|8
|Chontico Noche
|3221
|3
|El Dorado Noche
|9089
|6
Resultados de chances del sábado 14 de noviembre
Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del sábado 14 de noviembre:
|Juego
|Número ganador
|Quinta
|El Dorado Mañana
|5415
|0
|Chontico Día
|2953
|7
|El Dorado Tarde
|5366
|5
|Paisita Noche
|0699
|—
|Chontico Noche
|0410
|2
|El Dorado Noche
|2425
|3
|Paisita 3
|7259
|7
Resultados de chances del domingo 15 de noviembre
Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del domingo 15 de noviembre:
|Juego
|Número ganador
|Quinta
|Chontico Día
|0196
|8
|Paisita Noche
|0517
|—
|Chontico Noche
|5734
|3
|El Dorado Noche
|7550
|1
Resultados de chances del lunes festivo 16 de noviembre
Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del lunes festivo 16 de noviembre:
|Juego
|Número ganador
|Quinta
|Chontico Día
|9774
|2
|Paisita Noche
|5880
|—
|Chontico Noche
|2572
|2
|El Dorado Noche
|0158
|5
Resultado de MiLoto
El sorteo 642 de MiLoto, realizado el lunes festivo 16 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 07 – 11 – 12 – 17 – 27.
Resultados de Baloto y Revancha
El sorteo 2.735 de Baloto, realizado el sábado 14 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 24 – 28 – 38 – 41 – 42, con superbalota 05. En Revancha, la combinación fue: 08 – 11 – 14 – 26 – 40, con superbalota 15.
El sorteo 2.736 de Baloto, realizado el lunes festivo 16 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 02 – 12 – 19 – 25 – 42, con superbalota 07. En Revancha, la combinación fue: 02 – 17 – 27 – 33 – 37, con superbalota 10.
Resultados de Super Astro
El viernes 13 de noviembre, el Super Astro Sol (sorteo 5.579) dejó como número ganador el 8586, con el signo Escorpión, y el Super Astro Luna, el 4866, con el signo Libra.
El sábado 14 de noviembre, el Super Astro Sol (sorteo 5.580) dejó como número ganador el 1923, con el signo Aries, y el Super Astro Luna, el 2511, con el signo Géminis.
El domingo 15 de noviembre, el Super Astro Luna dejó como número ganador el 1866, con el signo Géminis.
El lunes festivo 16 de noviembre, el Super Astro Luna dejó como número ganador el 4679, con el signo Acuario.
¿Cómo saber si ganó?
Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.
Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.
Juego legal y responsable
Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.
La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.