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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes festivo 16 de noviembre de 2026.

También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.

Resultados de las loterías

Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada delviernes 13 y sábado 14 de noviembre:

Lotería Número ganador Serie Sorteo Lotería de Medellín 5724 045 4.861 Lotería de Boyacá 4483 012 4.650

Resultados de chances del viernes 13 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del viernes 13 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta Chontico Día 0065 9 El Dorado Tarde 3513 8 Chontico Noche 3221 3 El Dorado Noche 9089 6

Resultados de chances del sábado 14 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del sábado 14 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta El Dorado Mañana 5415 0 Chontico Día 2953 7 El Dorado Tarde 5366 5 Paisita Noche 0699 — Chontico Noche 0410 2 El Dorado Noche 2425 3 Paisita 3 7259 7

Resultados de chances del domingo 15 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del domingo 15 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta Chontico Día 0196 8 Paisita Noche 0517 — Chontico Noche 5734 3 El Dorado Noche 7550 1

Resultados de chances del lunes festivo 16 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del lunes festivo 16 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta Chontico Día 9774 2 Paisita Noche 5880 — Chontico Noche 2572 2 El Dorado Noche 0158 5

Resultado de MiLoto

El sorteo 642 de MiLoto, realizado el lunes festivo 16 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 07 – 11 – 12 – 17 – 27.

Resultados de Baloto y Revancha

El sorteo 2.735 de Baloto, realizado el sábado 14 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 24 – 28 – 38 – 41 – 42, con superbalota 05. En Revancha, la combinación fue: 08 – 11 – 14 – 26 – 40, con superbalota 15.

El sorteo 2.736 de Baloto, realizado el lunes festivo 16 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 02 – 12 – 19 – 25 – 42, con superbalota 07. En Revancha, la combinación fue: 02 – 17 – 27 – 33 – 37, con superbalota 10.

Resultados de Super Astro

El viernes 13 de noviembre, el Super Astro Sol (sorteo 5.579) dejó como número ganador el 8586, con el signo Escorpión, y el Super Astro Luna, el 4866, con el signo Libra.

El sábado 14 de noviembre, el Super Astro Sol (sorteo 5.580) dejó como número ganador el 1923, con el signo Aries, y el Super Astro Luna, el 2511, con el signo Géminis.

El domingo 15 de noviembre, el Super Astro Luna dejó como número ganador el 1866, con el signo Géminis.

El lunes festivo 16 de noviembre, el Super Astro Luna dejó como número ganador el 4679, con el signo Acuario.

¿Cómo saber si ganó?

Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.

Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.

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Juego legal y responsable

Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.

La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.