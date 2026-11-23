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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.

También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.

Resultados de las loterías

Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada del viernes 20 y sábado 21 de noviembre:

Lotería Número ganador Serie Sorteo Lotería de Medellín 6586 106 4.862 Lotería de Boyacá 4914 054 4.651

Resultados de chances del viernes 20 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del viernes 20 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta El Dorado Mañana 5569 7 Chontico Día 4475 6 El Dorado Tarde 5656 7 Paisita Noche 3955 — Chontico Noche 6373 7 El Dorado Noche 6954 8

Resultados de chances del sábado 21 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del sábado 21 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta El Dorado Mañana 6822 7 Chontico Día 9726 3 El Dorado Tarde 6844 5 Paisita Noche 9152 — Chontico Noche 2838 6 El Dorado Noche 5127 6 Paisita 3 5399 2

Resultados de chances del domingo 22 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del domingo 22 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta Chontico Día 3337 7 Paisita Noche 4588 — Chontico Noche 5869 7 El Dorado Noche 5592 9

Resultado de MiLoto

El sorteo 645 de MiLoto, realizado el viernes 20 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 10 – 26 – 29 – 35 – 37.

Resultados de Baloto y Revancha

El sorteo 2.738 de Baloto, realizado el sábado 21 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 05 – 10 – 37 – 39 – 40, con superbalota 04.

En Revancha, la combinación ganadora del mismo sorteo fue: 14 – 25 – 26 – 37 – 38, con superbalota 03.

Resultados de Super Astro

El viernes 20 de noviembre, el Super Astro Sol dejó como número ganador el 8495, con el signo Escorpión, y el Super Astro Luna, el 3684, también con el signo Escorpión.

El sábado 21 de noviembre, el Super Astro Sol dejó como número ganador el 7846, con el signo Virgo, y el Super Astro Luna, el 7745, con el signo Piscis.

El domingo 22 de noviembre, el Super Astro Luna dejó como número ganador el 9659, con el signo Piscis.

¿Cómo saber si ganó?

Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.

Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.

Juego legal y responsable

Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.

La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.