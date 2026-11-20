Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Pereira

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El dinamismo económico del país tiene hoy un protagonista indiscutible en el centro-occidente colombiano. Según los resultados del Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2026, Risaralda escaló una posición frente al año anterior para ubicarse en el 4.º lugar a nivel nacional, alcanzando un puntaje de 6,35 sobre 10. Este avance no solo ratifica la solidez de su tejido empresarial y su seguridad jurídica, sino que consolida al departamento como el número 1 del Eje Cafetero.

Detrás de este posicionamiento se encuentra una articulación público-privada decidida a proyectar el territorio hacia el mundo. Desde la Cámara de Comercio de Pereira, la agencia de promoción Pereira Tu Destino,con más de 10 años impulsando la industria de reuniones y la atracción de inversión, lidera la estrategia para transformar estas cifras de competitividad en oportunidades reales de crecimiento para empresarios, organizadores de eventos y viajeros nacionales e internacionales.

Un nodo logístico en el "Triángulo de Oro"

Ubicada en un punto equidistante entre Bogotá, Medellín y Cali, las principales ciudades de consumo del país, Pereira ostenta una posición privilegiada en el llamado Triángulo de Oro colombiano. Esta ventaja geográfica se traduce en eficiencia operativa: tiempos promedio de desplazamiento interno de apenas 25 minutos, un ahorro de hasta el 30 % en costos logísticos frente a otras capitales.

Esta competitividad se fortalece con una conectividad aérea robusta. El Aeropuerto Internacional Matecaña, que movilizó 330.194 pasajeros internacionales entre enero y octubre de 2026, mantiene para este último trimestre del año vuelos diarios hacia Bogotá, Medellín, Rionegro, Cartagena y Santa Marta, además de rutas estacionales hacia Tolú. En el plano internacional, cuenta con conexión diaria hacia Panamá (con dos vuelos diarios y tres frecuencias cada dos días) y a partir del próximo 6 de diciembre retomará su ruta directa con Nueva York.

Epicentro de grandes encuentros y hospitalidad

Gracias a esta infraestructura y vocación empresarial, Pereira ocupa hoy el puesto 5 en el ranking nacional de turismo de reuniones y cuenta con el Centro de Convenciones más grande del noroccidente colombiano: Expofuturo, un recinto operado desde la Cámara de Comercio de Pereira que está listo y abierto para recibir congresos, ferias, conciertos y encuentros de gran formato, complementado por una dinámica red de centros comerciales y espacios no tradicionales.

Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Pereira

Para albergar a visitantes y delegaciones, la región dispone de una oferta superior a las 1.300 habitaciones y 2.400 camas, distribuida entre hoteles corporativos, hoteles boutique y auténticas haciendas cafeteras. Además, a través de Pereira Tu Destino, los organizadores acceden a acompañamiento integral desde la postulación hasta la ejecución del evento, visitas de inspección para conocer la oferta local y tarifas preferenciales mediante su red de proveedores locales Miembros Bureau.

Naturaleza, cultura y bienestar: el valor agregado

Más allá de los negocios, Risaralda cautiva con una biodiversidad y riqueza cultural única. Una tercera parte de su territorio está conformada por Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas, albergando 850 especies de aves, el 44 % de las registradas en Colombia, de las cuales 310 habitan en Pereira.

Quienes visitan el departamento pueden complementar su agenda corporativa con turismo deportivo, de romance o de salud y bienestar en sus reconocidas aguas termales. Asimismo, el Paisaje Cultural Cafetero cobra vida en los municipios de Risaralda, con recorridos experienciales de cacao, procesos interactivos de café, catas de frutas exóticas y visitas a trapiches para conocer el oficio artesanal de la panela.

Hoy, apostar por Pereira y Risaralda es elegir una región activa, hospitalaria y preparada para recibir grandes proyectos a pesar de lo sucedido el pasado 10 de agosto, porque la fuerza empresarial, motor de la economía regional, se levanta con determinación y continúa recibiendo con las puertas abiertas a sus inversionistas y visitantes.

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