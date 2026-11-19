El sector llega a Cartagena con el programa de autopistas 4G en 93 % de avance Foto: Cortesía

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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) informó que las inscripciones al XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura están agotadas. Es la primera vez que el cupo se completa una semana antes de la instalación, prevista para el miércoles 25 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.

El Congreso será el primer gran encuentro del sector con el nuevo Gobierno. Durante tres días compartirán agenda el Gobierno nacional, los gobernadores, los alcaldes de las capitales, la banca multilateral y el sector privado, bajo el concepto “Del plan a la obra”.

“Que las inscripciones se agoten una semana antes demuestra cuánto quiere el país hablar de obras terminadas. En Cartagena vamos a reunir al Gobierno, a las regiones, al sector privado y a la banca multilateral para acordar compromisos con responsable y fecha”, afirmó Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI.

La edición de 2025 reunió a 3.500 asistentes. Este año, la CCI lanza además CeCI, la asistente virtual de networking que acompañará a los asistentes durante el Congreso. Quienes no alcanzaron cupo podrán seguir el Congreso por las redes sociales de la CCI y el Media Center. La agenda completa está disponible en congreso.infraestructura.org.co.

Tres jornadas en Cartagena

• Miércoles 25 · Colombia conectada. Instalación a cargo de Juan Carlos Saavedra, presidente de la Junta Directiva Nacional de la CCI, y de Tatyana Orozco. Intervendrán el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe; los gobernadores de Chocó, Valle del Cauca y Antioquia, y los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Manizales y Bogotá.

• Jueves 26 · Colombia competitiva. Una nueva visión ambiental y social, con la ANLA y la Autoridad Nacional de Consulta Previa; los nuevos sectores de la CCI; la reconstrucción de Venezuela; la banca multilateral, con el BID, el Banco Mundial y KfW, y la financiación sostenible.

• Viernes 27 · Colombia confiable. El presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez; representantes de Ecuador, Perú y Chile; el panel de financiación con el Grupo Aval y la FDN; CAF; el director del DNP; la ingeniera Liliana Villarreal, de Artemis II, y el panel Colombia y Estados Unidos. La relatoría presentará los compromisos de Cartagena, cada uno con responsable y fecha. El cierre está previsto con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, cuya participación está sujeta a confirmación.

El sector llega a Cartagena con el programa de autopistas 4G en 93 % de avance: 30 proyectos y $67 billones invertidos. Las obras 4G y 5G sostienen hoy 35.700 empleos, según cifras de la ANI a septiembre de 2026.