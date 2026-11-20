La tecnología de iluminación instalada consume aproximadamente un 30 % menos de energía frente a luces LED comerciales estándar. Foto: Cortesía

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Unicentro Bogotá encenderá oficialmente la Navidad el 7 de diciembre con una propuesta que combina entretenimiento, iluminación eficiente y reutilización de materiales. La campaña “El destino de los deseos” tendrá una inversión superior a COP 2.000 millones, destinada a producciones artísticas y audiovisuales, iluminación y experiencias para los visitantes.

Tras un año retador para el país, la campaña propone un recorrido en el que la luz representa una guía para mirar hacia adelante y renovar la esperanza. Esa mirada al futuro también orienta las decisiones del montaje y la ejecución, bajo la filosofía de cuidar el ahora pensando en el futuro.

La tecnología de iluminación instalada consume aproximadamente un 30 % menos de energía frente a luces LED comerciales estándar, con un 50 % más de potencia lumínica y brillo. En comparación con la iluminación incandescente tradicional, la reducción del consumo es superior al 95 %. El montaje cuenta, además, con temporizadores para controlar los horarios de encendido y apagado durante la temporada.

Cerca del 60 % de los elementos decorativos y de iluminación son reutilizados o remanufacturados, incluidos árboles, guirnaldas de los pasillos y piezas de las escenografías. La totalidad de la iluminación fue recuperada y puesta a punto, mientras que las estructuras y escenografías se diseñan para adaptarse y reutilizarse hasta cinco veces en proyectos posteriores, prolongando su vida útil y reduciendo la generación de residuos.

Estas decisiones se suman a iniciativas permanentes de Unicentro Bogotá, como la generación de energía mediante 793 paneles solares, que contribuye al abastecimiento eléctrico de las instalaciones también durante la temporada navideña, y el aprovechamiento de aguas lluvias para disminuir la demanda de agua potable.

La campaña llega después de que “Pasaporte Navidad” obtuviera el primer lugar en la quinta edición del Concurso de Decoración Navideña de Centros Comerciales Mall & Navidad 2025, organizado por Mall & Retail. Este año, Unicentro Bogotá apuesta por integrar la calidad de la puesta en escena con un uso más consciente de los recursos.

“Cerrar nuestros 50 años es una oportunidad para agradecer a quienes han hecho de Unicentro Bogotá parte de su historia. Queremos ofrecerles una Navidad para encontrarse, compartir y mirar con esperanza lo que viene. Cuidar la energía y los demás recursos forma parte de ese propósito, sin perder el impacto de la puesta en escena y garantizando una experiencia única y memorable”, señaló Camilo Ángel, gerente general de Unicentro Bogotá.

Camilo Ángel, gerente general de Unicentro Bogotá. Foto: Cortesía

Desde el 7 de noviembre, las estaciones estarán iluminadas para que los visitantes puedan recorrer los escenarios y tomar fotografías, acompañadas por las astrólogas, el guardián del faro y su aprendiz, los custodios de la entrada principal y una chelista, junto con artistas invitados y presentaciones musicales.

El recorrido estará compuesto por cuatro estaciones:

El Faro de los deseos: un faro de 11 metros, rodeado de pinos escarchados y detalles marineros, será el escenario del guardián y su aprendiz, encargados de mantener viva la luz que orienta los deseos.

Ventana al infinito: un observatorio con cúpula y telescopio dorado, entre estrellas luminosas y ambientación navideña, invitará a mirar al cielo y dar espacio a los deseos.

Hogar de ensueño: una casa nórdica de madera roja, con tejado nevado y luces cálidas, evocará un encuentro familiar. En su interior, un ventanal recreará auroras boreales y un paisaje nocturno con vistas al faro y al mar.

Árbol de luz: una experiencia en el interior y el exterior del árbol, con espacios para tomar fotografías y contemplar el montaje, completará el recorrido como símbolo de esperanza y punto de encuentro.

Foto: Cortesía

Como parte de “El destino de los deseos”, Unicentro Bogotá también agradecerá la fidelidad de sus visitantes con el sorteo de una camioneta BYD Yuan Up DM-i, modelo 2027, cero kilómetros y cinco viajes dobles a Madrid, España, que incluyen tiquetes aéreos de ida y regreso con Iberia, alojamiento por cinco noches en el Hotel Pestana CR7, una oportunidad para que nuevos deseos se conviertan en experiencias. La participación estará habilitada del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 a través de Más Puntos. Conozca cómo participar y consulte los términos y condiciones aquí: https://unicentrobogota.com/juego-promocional-de-un-vehiculo-automotor/

Fechas clave de la programación navideña: