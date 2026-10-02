Unisimón se posiciona en el ranking mundial Times Higher Education (THE)

Universidad Simón Bolívar Sede Campestre Foto: Cortesía

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La Universidad Simón Bolívar se posiciona en el mapa universitario mundial: fue clasificada en el Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027, listado que evalúa a las instituciones de educación superior con investigación activa y sostenida en todo el planeta.

Se destacan universidades con actividad investigativa mediante 17 indicadores agrupados en cinco áreas: calidad de la investigación (30 % de la calificación), enseñanza (29,5 %), entorno de investigación (29 %), perspectiva internacional (7,5%) e industria (4 %).

“Un ranking mundial nos ofrece una mirada externa, comparable y rigurosa, sobre lo que construimos entre todos. Las universidades están llamadas a asumir los desafíos de su contexto y a adaptarse a un mundo que cambia, sin perder su identidad. Para nosotros, innovar no es parecernos a otros, sino aportar al desarrollo desde lo que somos: un cambio con sentido. Este logro nos compromete a seguir avanzando en esa dirección”, afirmó José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar.

La edición de este año reunió a 2.297 instituciones de 118 países y territorios, la mayor participación de su historia, y está encabezada por la Universidad de Oxford. En total registran 24 universidades colombianas clasificadas.

Qué exige entrar a la lista

El ingreso exige que la institución ofrezca pregrado, sume más de 1.000 publicaciones de investigación entre 2021 y 2025, con un mínimo de 100 por año, y no concentre más del 80 % de esa producción en una sola área del conocimiento. Las universidades que reportan datos sin cumplir esas condiciones quedan como reporter, sin puesto ni puntaje.

Fernando Morón Polo, director de Planeación y Responsabilidad Social, dependencia que lidera la gestión de los rankings internacionales de la Universidad, destacó que estar en la tabla “nos da una referencia comparable”. “Sabemos dónde estamos, dónde somos fuertes y dónde debemos mejorar, y convertimos esa evidencia en decisiones para que cada edición nos encuentre mejor que la anterior”.

Con qué datos se calcula

THE usó más de 69.000 respuestas de sus encuestas de reputación académica de 2025 y 2026, y 188,7 millones de citas a 19,9 millones de publicaciones de 2021 a 2025, procesadas por Elsevier a partir de la base Scopus. La firma publica la clasificación cada año desde 2004.

La Universidad Universidad Simón Bolívar cuenta con un campus principal en Barranquilla (Atlántico) y otro en Cúcuta (Norte de Santander). Tiene acreditación institucional por ocho años por el Ministerio de Educación Nacional, hasta el 2029. Ofrece 142 programas académicos a más de 19.000 estudiantes y cuenta con 11 Unidades de I+D+i (Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación). El 85 % de sus grupos de investigación está en las categorías A1 y A de Minciencias.