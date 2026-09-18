Universidad de La Salle: las grandes preguntas sobre el futuro de la educación global

El primer panel estuvo dedicado a la presentación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM Report) de la UNESCO Foto: Cortesía

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La Universidad de La Salle reunió a representantes de organismos internacionales, universidades y organizaciones educativas en el Foro Internacional “¿Hacia dónde va la educación global?”, un espacio orientado a explorar las tendencias, desafíos y oportunidades que están configurando la educación mundial.

La jornada inició con las palabras de bienvenida del Hno. José Alexander Santafé Andrade, rector de la Universidad de La Salle; el Hno. Carlos Enrique Carvajal Costa, vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano; Andrés Guillermo Delich, secretario general adjunto de la OEI; y Diana Lancheros Cuesta, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle.

Acceso y equidad: la cuenta regresiva hacia 2030

El primer panel estuvo dedicado a la presentación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM Report) de la UNESCO, presentado por Manos Antoninis, director del informe.

La conversación fue moderada por Diego Barragán, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, y contó con Alejandro Vera, director de la Unidad de Política, Planificación y Monitoreo de la Educación de la Oficina de la UNESCO en Santiago; Magdalena Fernández Lemos, directora de Crecimiento de Global School Leaders; y Andrea Escobar Villa, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación.

El diálogo permitió conocer los avances obtenidos por los países en sus sistemas educativos, particularmente en temas de equidad y plantear elementos que deberían estar presentes en la política posterior al 2030.

Educación para el florecimiento humano

El segundo panel del foro abordó el Marco de Educación para el Florecimiento Humano de la OCDE, una conversación que amplió la mirada sobre el propósito de la educación y las condiciones que necesitan niños y jóvenes para desarrollarse plenamente.

El espacio fue moderado por el Hno. Cristhian James Díaz Meza, FSC, presidente del Consejo Superior de la Universidad de La Salle y Visitador Provincial. Participaron Yuri Belfali, Head of early childhood and schools at OECD: Better learning for a better world: y Michael Stevenson, asesor de la OCDE para la elaboración del Marco de Florecimiento Humano.

La conversación continuó con Christina Hinton, líder del proyecto Flourishing Schools de la Universidad de Harvard; Andrés Guillermo Delich, secretario general adjunto de la OEI; y Wilson Acosta Valdeleón, director del Centro de Liderazgo y Excelencia Docente (CLED) de la Universidad de La Salle. El encuentro concluyó con una sesión de preguntas y respuestas.

Una conversación que continúa

Más que cerrar con las intervenciones de los expertos, el foro abrió nuevas conversaciones que posicionan al Centro de liderazgo y Excelencia Docente CLED de la universidad de La Salle como un actor relevante en el análisis y difusión de las política públicas educativas.

La Universidad continuará difundiendo los contenidos del encuentro —grabación, fotografías y entrevistas— y promoviendo la participación de la comunidad educativa para recoger aportes que contribuyan a la construcción de una agenda educativa.