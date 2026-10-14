Xiaomi presenta la Serie REDMI Note 17 en Colombia

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Xiaomi anunció la llegada a Colombia de la Serie REDMI Note 17, la generación más reciente de su exitosa línea de smartphones, con cuatro nuevos modelos, incluido el primer modelo Pro Max de la serie: el REDMI Note 17 Pro Max 5G.
La serie incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía, resistencia mejorada al agua y a las caídas y un lenguaje de diseño completamente nuevo, llevando la confiabilidad a largo plazo al segmento de gama media y haciendo realidad la visión de REDMI de un smartphone diseñado para durar años.
El lanzamiento también marca un hito importante: la Serie REDMI Note ya superó los 500 millones de unidades distribuidas en todo el mundo. Generación tras generación, la serie se ha mantenido fiel a aquello que le permitió ganarse esa confianza: productos premium al alcance de todos y calidad en cada producto. Y la Serie REDMI Note 17 continúa este legado, con mejoras diseñadas para que los usuarios disfruten sus dispositivos con confianza durante años.
Al frente de la línea se encuentra el primer REDMI Note 17 Pro Max 5G, que llega por primera vez al país y combina un nuevo diseño audaz, calidad REDMI Titán, experiencias de nivel insignia y una gran batería de 9210 mAh, la más grande de Xiaomi hasta ahora. Junto con REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17, esta gama de cuatro dispositivos lleva la filosofía Diseñados para Durar de REDMI a usuarios con diferentes necesidades y estilos de vida.
Construida con calidad REDMI Titán, la serie refleja el compromiso de Xiaomi con el desarrollo de smartphones que se mantengan confiables durante años de uso diario. Este compromiso se extiende a toda la experiencia, con hasta seis años de actualizaciones de seguridad en toda la línea. En modelos seleccionados, los usuarios también disfrutan de hasta seis años de salud de batería. El REDMI Note 17 Pro Max 5G va un paso más allá con una experiencia de software como nuevo durante seis años, garantizando fluidez y confiabilidad duraderas.
Calidad Titán: serie diseñada en torno a tus necesidades cotidianas
REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G son los primeros de la industria en obtener la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Calidad Titán, un nuevo estándar de calidad desarrollado conjuntamente con TÜV SÜD bajo la filosofía “Creado para durar, pensado para confiar”. La certificación valida tres dimensiones fundamentales de la confiabilidad a largo plazo mediante rigurosas pruebas de laboratorio y del mundo real: resistencia a caídas, incluidos impactos mecánicos, vibraciones, colisiones y ciclos de vida de puertos y botones; resistencia al agua, con pruebas de inmersión prolongada en 8 categorías; y rendimiento de batería, que abarca ciclos de temperatura, impactos mecánicos, carga de alto ciclo y autonomía prolongada.
Sistema de Batería MÁX: autonomía cuando más importa
Toda la Serie REDMI Note 17 incorpora el Sistema de Batería MÁX, basado en tecnología avanzada de batería de silicio-carbono para ofrecer un doble avance en autonomía ultralarga y gestión inteligente de energía.
Con hasta tres días de batería con una sola carga y solo 20 minutos de carga para obtener energía para todo el día, el REDMI Note 17 Pro Max 5G está diseñado para usuarios que necesitan que su teléfono siga su ritmo, no que los limite. Este modelo incorpora la batería para smartphone más grande de Xiaomi hasta la fecha con 16 % de contenido de silicio. El dispositivo equipa una batería de 9,210 mAh, con el mismo rendimiento de carga rápida y larga vida útil por ciclos. Combinada con HyperCharge de 100 W y carga inversa de 27 W, ofrece una autonomía excepcional y carga rápida para quienes dependen de su dispositivo durante todo el día y más allá.
Por su parte, el REDMI Note 17 Pro 5G incorpora una batería de 8,340 mAh con HyperCharge de 67 W, mientras que el REDMI Note 17 5G y el REDMI Note 17 cuentan con batería de 7,700 mAh y carga turbo de 45 W.
Gracias al sistema inteligente de gestión de batería, las baterías conservan 80 % o más de su capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, equivalente a aproximadamente seis años de uso típico.nEl rendimiento de la batería está además validado por la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería, otorgada tras rigurosas pruebas de vida útil por ciclos, autonomía, resistencia a impactos y desempeño bajo temperaturas extremas.
Durabilidad MÁX: resistencia donde más importa
El REDMI Note 17 Pro Max 5G y el REDMI Note 17 Pro 5G incorporan una arquitectura de hardware reforzada diseñada para soportar las exigencias físicas del uso cotidiano, dándoles capacidades de Durabilidad MÁX.
Ambos modelos Pro cuentan con una arquitectura avanzada de resistencia al agua con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. También superaron una exigente prueba de resistencia al agua de dos metros durante 72 horas e incorporan por primera vez el Modo Subacuático.
Además, la resistencia confiable al polvo y al agua en todos los modelos reduce la preocupación por salpicaduras cotidianas. Wet Touch Technology 2.0 detecta de forma inteligente agua, aceite, espuma y sudor para mantener cada toque preciso y responsivo.
Diseñados y rigurosamente probados para condiciones reales, REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G ofrecen mayor protección frente a caídas accidentales. Respaldados por certificación SGS, los modelos Pro han sido probados para soportar caídas de hasta tres metros sobre superficies de granito. Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 mejora aún más la resistencia a caídas y rayones cotidianos.
La elegancia se une a la practicidad cotidiana
Con una estética más limpia y contemporánea, la Serie REDMI Note 17 presenta un lenguaje de diseño renovado con módulo de cámara rediseñado, pantalla plana, esquinas suavemente redondeadas y panel posterior con acabado dual. En REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G, la cubierta trasera y el marco se integran de forma más fluida gracias a un diseño mejorado del marco intermedio, ofreciendo una sensación en mano más suave y cómoda. En REDMI Note 17 Pro 5G, una franja metálica para la cámara añade profundidad y capas al diseño, otorgándole una identidad visual distintiva.
Los acabados exclusivos aportan personalidad adicional a la serie. Disponible exclusivamente en REDMI Note 17 Pro Max 5G, Rosa Nube incorpora una cubierta trasera fotocromática que cambia de blanco nube a un cálido tono rosa-naranja bajo luz UV. Para REDMI Note 17 Pro 5G, Naranja Satinado y Azul Cielo ofrecen dos expresiones de estilo distintivas. Naranja Satinado utiliza un nuevo Glitter Process para crear patrones únicos en cada dispositivo, mientras que el Azul Cielo presenta un suave acabado azul celeste que aporta un carácter fresco y vibrante.
Experiencias de nivel insignia, ahora más accesibles
Un dispositivo diseñado para durar años nunca debería sentirse obsoleto. La Serie REDMI Note 17 combina durabilidad a largo plazo con capacidades de pantalla, rendimiento y cámara de nivel insignia, para que la experiencia siga siendo satisfactoria no solo el primer día, sino durante años.
Precio y disponibilidad
- REDMI Note 17 Pro Max 5G estará disponible en cuatro colores: Rosa Nube, Verde, Morado y Negro en las variantes de almacenamiento de 8+512 y 8+512, con un precio sugerido desde COP 2,299,900. Este modelo vendrá de regalo con los REDMI Headphone Neo gratis.
- REDMI Note 17 Pro 5G estará disponible en cuatro colores: Azul Cielo, Naranja Satinado, Morado y Negro en las variantes de almacenamiento de 8+512, 6+256, 6+128, con precio un precio sugerido desde COP 1,599,900. Este modelo vendrá de regalo con una Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh gratis.
- REDMI Note 17 5G estará disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado, y Negro, por un precio sugerido desde COP 1,049,900.
- REDMI Note 17 estará disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro, por un precio sugerido desde COP 949,900.
Desde el 13 de octubre, los productos estarán disponibles en mi.com/co, Xiaomi Store y canales aliados.